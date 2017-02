WASHINGTON: Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) bagi 18 pengeluar automotif dunia bersama unit pengeluarannya di Amerika Syarikat menggesa Presidennya, Encik Donald Trump, mengkaji semula keputusan pentadbiran Encik Obama yang mengekalkan undang-undang berhubung kenderaan cekap tenaga sehingga 2025.

Dalam satu surat rasmi yang dihantar kepada pentadbiran Presiden Trump dan diserahkan kepada Reuters, senarai nama Ketua Eksekutif General Motors Co, Ford Motor Co, Fiat Chrysler Automobiles NV, bersama-sama eksekutif tertinggi American Utara bagi jenama Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Honda Motor Co, Hyundai Motor Co, Nissan Motor Co dan beberapa lagi nama besar meminta Presiden Trump supaya menarik balik keputusan itu dan memberi amaran bahawa beribu tenaga kerja kini berdepan risikonya.

