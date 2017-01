DALAM laporan kami bertajuk Cerita dipapar dalam pameran di Muka 14 pada 24 Disember 2016, kami menyatakan Cik Wan Murni berkongsi pengalamannya melalui gerakan The Best of Me.

Sebenarnya, nama gerakan yang betul ialah The Best of You, bukan The Best of Me.

