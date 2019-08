Singapura sebuah negara yang berkembang pesat

Maju ke hadapan terus membina kejayaan

Di persada dunia kau dikenali

Dengan pelbagai ikon yang unik

Dapat menambat hati pelancong yang berkunjung di sini

Berbentuk buah durian yang berduri tajam,

The Esplanade aktif dengan segala kegiatan seni

Taman persisiran yang indah permai, Gardens By the Bay diberi nama

Log Masuk untuk terus membaca $0.99 /bulan Selama enam bulan*!