CUNGKIL KEBIJAKSANAAN IMAM GHAZALI: Pendidik Muhammad Hasanul Arifin Zawawi, 33 tahun, mendapati ajaran Imam Ghazali terus relevan dan mendedahkan konsep berteraskan adab ketika menuntut ilmu menerusi bukunya berjudul 'Al-Ghazali and Academic Excellence: The Art of Soul-Based Learning' (Al-Ghazali dan Kecemerlangan Akademik: Seni Pembelajaran Berteraskan Rohani), yang terbit Julai lalu. Beliau diwawancara di rumahnya dalam kawasan Bukit Panjang baru-baru ini. - Foto BH oleh NURUL AIN RAZALI