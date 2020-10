1954 - ORANG MINYAK: Laporan berjudul ‘They All Came To See The Oily Man’ dalam akhbar ‘The Straits Times’ bertarikh 29 Mei 1954 menunjukkan kesan penyebaran berita yang tidak disahkan. Khabar angin bertiup kencang bahawa orang minyak dilihat duduk di bumbung Sekolah Perempuan Saint Anthony’s Convent. Orang ramai kemudian bersesak-sesak mengerumuni bangunan sekolah hingga pegawai polis menyifatkan keadaan sebagai nyaris-nyaris menjadi rusuhan. Menurut laporan, orang ramai membaling buah-buahan dan batu ke arah polis. – Foto SPH