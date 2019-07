GIAT MENUIS SECARA SERIUS: Cik Mariati Yahya, 60-an tahun, giat menulis secara serius sejak mengikuti bengkel penulisan novel di Malaysia. Beliau telah menghasilkan novel 'Mencari Kasih' pada 2016 dan buku dalam talian pertamanya, 'So Far So Good'. - Foto ihsan MARIATI YAHYA