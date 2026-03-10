Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

5 lelaki didakwa cabul kehormatan, 6 lagi menyusul di tengah peningkatan kes

Goh Zhi Yao, 42 tahun, telah dihadapkan dengan satu pertuduhan mencabul kehormatan. - Foto: SHIN MIN DAILY NEWS

Lima lelaki didakwa di mahkamah daerah pada 10 Mac atas penglibatan dalam kes cabul kehormatan berasingan.

Enam lagi lelaki akan turut didakwa dengan pertuduhan serupa pada 11 Mac, susulan peningkatan kes sedemikian pada 2025.

Salah seorang daripada lima yang didakwa pada 10 Mac itu dituduh mencabul seorang lelaki lain pada Oktober 2025.

Goh Zhi Yao, 42, didakwa dengan satu pertuduhan cabul. Lokasi kesalahan tidak didedahkan kerana perintah larangan mahkamah.

Empat lelaki lain yang didakwa pada hari sama ialah: Li Zhi, 44 tahun; Ramaiah Rajendran, 46 tahun; Lee Wenn Han, 36 tahun; dan seorang lelaki 73 tahun, yang tidak didedahkan identitinya bagi melindungi mangsa.

Li, warga China, didakwa mencabul seorang wanita dua kali di pasar raya Sheng Siong, Teban Gardens, pada September dan Disember 2025. Dia berdepan dua pertuduhan.

Ramaiah, warga India, dituduh menyentuh paha gadis 18 tahun dalam bas pada November 2025. Dia didakwa dengan satu pertuduhan.

Lee, rakyat Malaysia, didakwa dengan dua pertuduhan cabul selepas didakwa cuba mencium dan menyentuh punggung seorang wanita di Orchard Gateway pada Ogos 2025.

Lelaki berusia 73 tahun itu pula didakwa mencabul wanita 19 tahun di sebuah unit kediaman pada Ogos 2025.

Statistik jenayah fizikal tahunan polis yang dikeluarkan pada 24 Februari menunjukkan bilangan kes cabul melonjak daripada 1,427 pada 2024 kepada 1,531 pada 2025.

Kes cabul meningkat di premis kediaman, rangkaian pengangkutan awam, dan pusat hiburan awam, manakala kes di kompleks membeli-belah merosot, kata polis.

Bagi kesalahan mencabul kehormatan, pesalah boleh dipenjara sehingga tiga tahun, didenda, disebat, atau gabungan hukuman tersebut.