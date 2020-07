NEW YORK: Buku baru mengenai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang ditulis anak saudara perempuannya berjaya mencecah penjualan hampir sejuta naskhah pada hari pertama ia dijual di Amerika, kata penerbitnya semalam.

Buku tulisan Cik Mary Trump itu berjudul Too Much and Never Enough: How My Family Created the Worlds's Most Dangerous Man atau "Terlalu Banyak dan Tidak Pernah Mencukupi: Bagaimana Keluarga Saya Mencipta Lelaki Paling Berbahaya di Dunia."

