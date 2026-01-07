Penunjuk perasaan memegang imej Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, yang dibakar, ketika para penunjuk perasaan berkumpul di sekeliling bendera Amerika Syarikat yang turut dibakar di luar Kedutaan Amerika Syarikat di Buenos Aires, Argentina, pada 5 Januari 2026 susulan serangan Amerika Syarikat ke atas Venezuela yang membawa kepada penahanan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan isterinya, Cilia Flores. - Foto REUTERS

WASHINGTON: Amerika Syarikat berdepan gelombang kecaman keras daripada negara-negara Amerika Latin pada 6 Januari selepas tindakan ketenteraannya menahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan menerbangkannya ke New York bagi menghadapi pertuduhan berkaitan senjata api dan dadah pada 3 Januari lalu.

Kecaman itu dizahirkan dalam satu mesyuarat tergempar Pertubuhan Negara-Negara Amerika (OAS), apabila beberapa negara utama termasuk Brazil, Mexico dan Colombia mengecam sekeras-kerasnya tindakan ketenteraan Amerika Syarikat di wilayah Venezuela.

Wakil Mexico ke OAS, Encik Alejandro Encinas Rodríguez, menegaskan bahawa campur tangan asing tidak pernah membawa kestabilan berkekalan kepada rantau itu. “Sejarah Amerika Latin jelas dan tegas. Campur tangan tidak pernah membawa kesejahteraan atau kestabilan jangka panjang. Hanya rakyat sendiri yang berhak membina masa depan mereka, menentukan haluan negara, dan menegakkan kedaulatan terhadap sumber semula jadi,” katanya.

Beberapa negara lain turut menyeru agar krisis Venezuela ditangani melalui peralihan aman dan demokratik, bukannya paksaan ketenteraan. Menurut data serantau, hampir lapan juta rakyat Venezuela telah melarikan diri sejak sedekad lalu akibat kemerosotan ekonomi dan penindasan politik, sekali gus mencetuskan krisis migrasi yang menjejaskan hampir seluruh Amerika Latin.

Namun, tidak semua negara sependapat. Beberapa pemerintah yang rapat dengan pentadbiran Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, termasuk El Salvador, menyatakan sokongan terhadap penahanan Maduro. Duta El Salvador ke OAS, Cik Wendy Acevedo Castillo, menyifatkan penahanan itu sebagai kesan yang tidak dapat dielakkan daripada lebih sedekad pemerintahan autoritarian.

“Penangkapannya adalah kesan langsung lebih 10 tahun pemerintahan autoritarian yang telah memusnahkan demokrasi, mencabuli hak asasi manusia dan menjadikan kerajaan sebagai alat rasuah,” kata Cik Castillo.

Setiausaha Agung OAS, Encik Albert Ramdin, mengingatkan bahawa piagam pertubuhan itu dengan jelas menyatakan sebarang pencerobohan terhadap satu negara di benua Amerika dianggap sebagai pencerobohan terhadap semua negara anggotanya.

“Peraturan ini bukan sekadar cadangan, tetapi satu kewajipan dan tanggungjawab moral,” tegasnya.

Beliau menambah bahawa hemisfera Amerika perlu bertindak secara kolektif bagi mengembalikan prinsip dan norma yang diterima bersama. Encik Ramdin turut menegaskan kepentingan menghormati kedaulatan Venezuela serta menawarkan sumber OAS untuk menyokong pilihan raya akan datang di negara itu.

Mesyuarat khas Majlis Tetap OAS turut dicemari insiden protes apabila seorang penunjuk perasaan mengganggu ucapan wakil Amerika Syarikat dengan jeritan “jangan campuri Venezuela”, sambil menyifatkan serbuan ketenteraan itu sebagai “rampasan minyak secara imperialis”. Duta Amerika Syarikat ke OAS, Leandro Rizzuto Jr., hanya dapat meneruskan ucapannya selepas mesyuarat ditangguhkan selama beberapa minit.

Di luar forum OAS, tekanan politik terhadap Washington terus meningkat. Sekumpulan anggota parlimen dari Amerika Latin mengeluarkan satu deklarasi parlimen pelbagai negara yang mengecam tindakan Amerika Syarikat sebagai pencerobohan dan penculikan terhadap presiden sah Venezuela serta isterinya, Cilia Flores. Deklarasi itu menuntut pembebasan segera kedua-duanya dan menggesa Amerika Syarikat mematuhi undang-undang antarabangsa.

“Ahli-ahli parlimen dari Amerika Latin, Caribbean dan seluruh dunia mengecam sekeras-kerasnya pengeboman ke atas Venezuela yang membawa kesan buruk kepada orang awam, serta penculikan Ketua Negara Nicolás Maduro dan isterinya,” menurut kenyataan itu. Mereka menegaskan tindakan tersebut melanggar mekanisme antarabangsa yang wajib dipatuhi oleh semua negara tanpa pengecualian.

Deklarasi itu turut memberi amaran bahawa serangan terhadap Venezuela bukan sahaja meletakkan negara itu dalam bahaya, malah mengancam keamanan dan kestabilan seluruh Amerika Latin dan Caribbean, rantau yang diisytiharkan sebagai Zon Keamanan pada 2014 dan menolak penggunaan kekerasan sebagai alat pemaksaan politik.