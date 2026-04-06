Bangladesh pendekkan waktu kerja, Sri Lanka gempur sorok bahan api
Apr 6, 2026 | 1:46 PM
Anggota pasukan keselamatan Bangladesh berkawal di Depot Fatullah milik Jamuna Oil Company di Daerah Narayanganj, di pinggir Dhaka, Bangladesh, pada 3 April 2026. Pemerintah Bangladesh mengerahkan pasukan keselamatan, termasuk tentera, Border Guard Bangladesh (BGB) dan polis, ke depot-depot bahan api utama di seluruh negara bagi mengelakkan gangguan serta memastikan rantaian bekalan terus berjalan lancar. Langkah itu diambil susulan lonjakan permintaan dan pembelian panik yang tercetus akibat ketegangan yang semakin memuncak di Asia Barat, sekali gus mencetuskan kebimbangan terhadap kekurangan bekalan global. - Foto EPA
DHAKA: Bangladesh memendekkan waktu bekerja di pejabat sektor awam dan swasta bermula semalam sebagai sebahagian daripada langkah penjimatan tenaga, selepas bekalan elektrik negara itu terjejas susulan perang Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran.
Pemerintah menetapkan waktu operasi baharu bagi pejabat awam dan swasta dari jam 9 pagi hingga 4 petang, manakala perkhidmatan perbankan dipendekkan kepada jam 10 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan penggunaan elektrik.
