Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Bangladesh undi referendum dan pilihan raya serentak, penentu arah baru pasca-Hasina

Pegawai pilihan raya membawa peti undi yang dihantar ke pusat-pusat pengundian di Dhaka pada 11 Februari 2026 menjelang pilihan raya umum Bangladesh. - Foto AFP

Pegawai pilihan raya membawa peti undi yang dihantar ke pusat-pusat pengundian di Dhaka pada 11 Februari 2026 menjelang pilihan raya umum Bangladesh. - Foto AFP

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Bangladesh undi referendum dan pilihan raya serentak, penentu arah baru pasca-Hasina

Bangladesh undi referendum dan pilihan raya serentak, penentu arah baru pasca-Hasina

DHAKA: Bangladesh bakal mengadakan referendum nasional pada 12 Februari serentak dengan pilihan raya parlimen pertama sejak kebangkitan rakyat pada Ogos 2024 yang menggulingkan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina selepas 15 tahun memerintah.

Referendum itu memberi peluang kepada rakyat untuk menentukan sama ada mereka menyokong pakej reformasi besar-besaran terhadap institusi negara, yang digariskan dalam dokumen dikenali sebagai “Piagam Julai”.

Dokumen tersebut dirangka selepas gelombang protes ganas tahun lalu dengan matlamat memperkukuh tadbir urus, demokrasi dan keadilan sosial serta mengelakkan berulangnya pemerintahan autoritarian.

Pemerintah sementara yang mengambil alih selepas Hasina disingkirkan meluluskan perintah pelaksanaan piagam itu pada November lalu, dengan alasan bahawa perubahan mendasar memerlukan mandat langsung daripada rakyat.

Apa yang diputuskan dalam referendum?

Pengundi akan menjawab satu soalan utama sama ada mereka meluluskan keseluruhan piagam reformasi tersebut. Antara cadangan paling signifikan ialah pembentukan Parlimen dua dewan dengan penubuhan Dewan Atasan yang mempunyai 100 kerusi, serta kuasa untuk meluluskan pindaan Perlembagaan.

Piagam itu juga mencadangkan had penggal bagi jawatan perdana menteri, pengukuhan kuasa presiden, peningkatan kebebasan badan kehakiman dan perwakilan wanita yang lebih besar dalam Parlimen.

Selain itu, jawatan timbalan speaker dan pengerusi jawatankuasa Parlimen dicadangkan supaya dipilih daripada blok pembangkang, sebagai usaha memperkukuh sistem semak dan imbang.

Pemerintah sementara yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Keamanan, Dr Muhammad Yunus, menegaskan reformasi ini penting bagi mengelakkan kembalinya pemerintahan satu parti.

“Jika anda mengundi ‘ya’, pintu untuk membina Bangladesh baharu akan terbuka,” kata Dr Yunus dalam satu kenyataan menyokong referendum tersebut.

Dr Yunus, 85 tahun, dijangka melepaskan jawatan selepas proses pilihan raya dan referendum selesai.

Latar belakang dan sejarah referendum

Bangladesh pernah mengadakan tiga referendum sebelum peruntukan itu dimansuhkan pada 2011 di bawah pentadbiran Hasina. Mahkamah Tinggi mengembalikan mekanisme tersebut pada 2024 selepas kejatuhannya.

Referendum 1977 dan 1985 memberi tumpuan kepada keyakinan terhadap presiden ketika itu, manakala referendum 1991 menyaksikan rakyat memilih untuk kembali kepada sistem demokrasi berparlimen daripada sistem presidensial. Dalam ketiga-tiga kes, majoriti besar mengundi menyokong.

Kali ini, referendum dianggap lebih kompleks kerana merangkumi pelbagai perubahan perlembagaan dan institusi dalam satu pakej tunggal.

Sokongan dan bantahan

Parti utama seperti Parti Nasionalis Bangladesh (BNP) dan pakatan Jamaat-e-Islami menyokong undian “ya”. Parti Warganegara Nasional yang dibentuk oleh pemimpin pelajar yang mengetuai kebangkitan 2024 turut menyokong reformasi tersebut.

Namun, bekas parti pemerintah Liga Awami yang dipimpin Hasina tidak dibenarkan menyertai pilihan raya kali ini.

Walaupun sokongan politik utama kelihatan kukuh, beberapa pihak mengkritik pendekatan referendum yang menggabungkan banyak cadangan dalam satu undian “ya” atau “tidak”.

Pengkritik berhujah bahawa cara itu mengehadkan pilihan rakyat untuk menilai setiap reformasi secara berasingan.

“Menggabungkan pelbagai reformasi kompleks dalam satu soalan menyukarkan pengundi memahami implikasinya secara menyeluruh,” kata beberapa pengulas politik tempatan.

Terdapat juga kebimbangan bahawa kempen yang menekankan undi “ya” sebagai satu-satunya jalan pembaharuan boleh menyempitkan ruang perbezaan pendapat.

Tahap kefahaman pengundi

Satu kajian oleh pusat penyelidikan dasar IID di Dhaka mendapati hanya 37 peratus responden memahami kandungan Piagam Julai. Dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal, angka itu menurun kepada hanya 8 peratus.

IID menyatakan dapatan itu menunjukkan bahawa proses rundingan reformasi mungkin lebih banyak berlaku secara tertutup berbanding penglibatan awam secara meluas.

“Jurang pengetahuan sangat besar,” menurut laporan IID, yang memberi amaran bahawa referendum inklusif memerlukan kefahaman menyeluruh dalam kalangan rakyat.

Implikasi dan masa depan

Referendum ini akan diluluskan melalui majoriti mudah. Jika diluluskan, Majlis Reformasi Perlembagaan akan ditubuhkan untuk melaksanakan perubahan dalam tempoh 180 hari bekerja.

Bagaimanapun, walaupun referendum diluluskan, Parlimen baharu masih perlu meratifikasikan perubahan tersebut sebelum ia berkuat kuasa sepenuhnya.

Penganalisis melihat referendum dan pilihan raya serentak ini sebagai titik perubahan penting dalam landskap politik Bangladesh selepas era Hasina.

Yayasan Antarabangsa bagi Sistem Pilihan Raya menyifatkannya sebagai “persimpangan kritikal bagi susunan demokrasi dan perlembagaan Bangladesh”.

Dengan ketegangan politik masih terasa selepas kebangkitan 2024, keputusan referendum ini akan menjadi penentu sama ada Bangladesh benar-benar bergerak ke arah pembaharuan institusi atau berdepan cabaran baharu dalam proses peralihan kuasa.