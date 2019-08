JAKARTA - Ribuan orang Papua mengadakan satu lagi siri bantahan pada hari Isnin (26 Ogos) di beberapa bandar di wilayah paling timur di Indonesia, setelah bantahan meletus minggu lalu disebabkan diskriminasi etnik yang menimbulkan seruan untuk kemerdekaan.

Menurut laporan Reuters, demonstrasi tersebut merupakan bantahan terbesar sejak kira-kira beberapa tahun lalu.

Ia telah menyebabkan kebakaran di kawasan pasar, penjara, pejabat pemerintah, dan kira-kira 1,200 pegawai polis telah diterbangkan ke Papua untuk memperkukuhkan rantau yang sudah mempunyai kehadiran ketenteraan yang berat, akibat konflik pemisah yang berterusan selama bebarapa dekad.

Pada hari Isnin, kira-kira 5,000 orang berkumpul di jalan-jalan di Deiyai, sebuah bandar sekitar 500 kilometer dari ibu kota wilayah Jayapura, membawa empat bendera “Bintang Pagi,” simbol yang diharamkan pemerintah Indonesia tetapi digunakan oleh penyokong kemerdekaan, kata penganjur bantahan Yosep Iyai.

"Di pejabat kerajaan tempatan, bendera Morning Star dinaikkan selama 1-1 / 2 jam," kata Iyai kepada Reuters melalui telefon sambil menambah bahawa bantahan itu berjalan dengan aman.

Video yang disiarkan di Twitter oleh peguam hak asasi manusia Veronica Koman menunjukkan beberapa ribu orang Papua di Deiyai yang berpakaian tradisional, membawa tongkat dan anak panah.

