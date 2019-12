HONG KONG: Beberapa bantahan dirancang diadakan di Hong Kong semalam dan hari ini, untuk mengganggu sambutan Tahun Baru dan kegiatan membeli-belah di hab kewangan Asia itu, yang menyaksikan peningkatan dalam pertembungan antara polis dan penunjuk perasaan sejak Krismas.

Acara yang digelar Suck the Eve dan Shop with you itu dijadualkan pada malam Tahun Baru di sekitar bandar, termasuk di daerah pesta Lan Kwai Fong, Victoria Harbour yang indah, dan pusat beli-belah popular, menurut notis yang disebar di media sosial.

Log masuk untuk terus membaca Pakej Tablet BH yang BARU Dapatkan tablet Samsung (bernilai $398) percuma dengan langganan 2 tahun Hanya $19.90* sebulan