Sekumpulan anggota Persatuan Guaman telah menggesa diadakan mesyuarat agung luar biasa pada 22 Disember untuk membantah pemilihan Encik Dinesh Singh Dhillon sebagai Presiden. - Foto: MAXWELLCHAMBERS.COM

Bekas pemimpin Persatuan Guaman panggil mesyuarat untuk bantah pemilihan Presiden baru

Kurang sebulan selepas Encik Dinesh Singh Dhillon diumumkan sebagai Presiden baru Persatuan Guaman Singapura, sekumpulan anggota mahu mesyuarat segera diadakan bagi membantah pemilihannya.

Kumpulan itu diketuai Encik Peter Cuthbert Low dan Encik Chandra Mohan Nair, kedua-duanya peguam veteran yang pernah berkhidmat sebagai Presiden Persatuan Guaman.

Mereka telah memanggil mesyuarat agung luar biasa (EGM) pada 22 Disember untuk membantah pemilihan Encik Dhillon sebagai Presiden.

Dalam surat yang dihantar kepada Persatuan Guaman pada 9 Disember, yang dilihat oleh The Straits Times (ST), anggota-amggota tersebut berkata mereka ingin membincangkan kesan pelantikannya terhadap kebebasan Badan Peguam.

Ini kerana Encik Dhillon – seorang anggota majlis yang tidak dipilih – telah dipilih sebagai Presiden persatuan tersebut.

Di Singapura, peguam mengundi setiap Oktober untuk memilih ahli majlis Persatuan Guaman, badan tertinggi dalam persatuan yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwalnya. Persatuan tersebut mempunyai sekitar 6,400 anggota.

Di bawah Akta Profesion Undang-undang, Menteri Undang-undang boleh melantik sehingga tiga ahli untuk menganggotai majlis. Encik Dhillon adalah salah seorang daripada tiga yang dibawa masuk kali ini.

Ahli majlis kemudian mengundi sesama sendiri untuk memilih seorang Presiden, dua Naib Presiden dan seorang Bendahari.

Ini telah dilakukan, dan Persatuan Guaman mengumumkan pada 17 November, Encik Dhillon akan mengetuai majlis yang terdiri daripada 21 ahli baru.

Resolusi yang dicadangkan dalam surat itu adalah untuk merekodkan pandangan bahawa “sebagai amalan lalu dan konvensyen sedia ada, tadbir urus yang baik dan untuk menegakkan keyakinan terhadap kebebasan badan peguam”, hanya seseorang yang telah dipilih oleh anggota persatuan itu harus berkhidmat sebagai Presiden.

Namun, surat itu menjelaskan resolusi itu “tidak mengubah atau membatalkan mana-mana pemilihan pemegang jawatan”.

Usul itu dicadangkan oleh Encik Low dan disokong oleh Encik Nair.

Peguam yang bercakap dengan ST dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan berkata keresahan mula timbul sejurus selepas Encik Dhillon dipilih sebagai Presiden oleh pihak majlis.

Satu dokumen kemudian mula diedarkan dalam kalangan peguam untuk mengumpul tandatangan bagi mengadakan EGM.

Sesiapa dalam kalangan 25 anggota persatuan boleh meminta mesyuarat sedemikian diadakan.