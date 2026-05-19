Topic followed successfullyGo to BHku
Cuaca haji 2026 dijangka cecah 47 darjah Celsius
Cuaca haji 2026 dijangka cecah 47 darjah Celsius
Saudi tambah kawasan teduhan, kipas kabus dan projek penghijauan demi keselesaan jutaan jemaah
May 19, 2026 | 2:27 PM
Cuaca haji 2026 dijangka cecah 47 darjah Celsius
Umat Islam berjalan berhampiran Masjidil Haram menjelang musim haji tahunan di Makkah, Arab Saudi pada 19 Mei 2026. - Foto REUTERS
MAKKAH: Arab Saudi memberi amaran cuaca panas melampau dijangka melanda Makkah dan kawasan tanah suci sepanjang musim Haji 2026 dengan suhu boleh mencecah sehingga 47 darjah Celsius ketika jutaan jemaah mula berkumpul untuk menunaikan ibadah itu.
Pusat Meteorologi Kebangsaan (NCM) Arab Saudi berkata keadaan cuaca panas hingga sangat panas itu turut disertai angin berdebu dan ribut pasir terutama pada waktu siang.
Laporan berkaitan
Saudi umum kalendar haji 1447H, wuquf di Arafah jatuh pada 26 MeiMay 18, 2026 | 10:44 AM
Lebih 10,000 penduduk Gaza gagal tunai haji akibat perang, penutupan sempadanMay 18, 2026 | 11:25 AM