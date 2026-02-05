Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat (kiri), di majlis perasmian Kongres Penyelidikan dan Inovasi Penyelesaian dan Kemampanan Bandar yang diadakan di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands pada 5 dan 6 Februari. - Foto ST

Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat (kiri), di majlis perasmian Kongres Penyelidikan dan Inovasi Penyelesaian dan Kemampanan Bandar yang diadakan di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands pada 5 dan 6 Februari. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Dana $40 juta telah dilancarkan bagi mendorong inovasi iklim dan kemampanan yang berpotensi dikomersialkan dari makmal ke pasaran.

Dana Penyelesaian dan Terjemahan Kemampanan Bandar bertujuan untuk menterjemahkan penyelidikan dalam bidang pertanian dan makanan, sisa, air dan persekitaran bandar selain membuka peluang perniagaan.

“Kita perlu menangani cabaran berterusan yang kita hadapi dalam penyelidikan dan pembangunan iaitu jurang antara penyelidikan yang menjanjikan dengan penggunaan yang berjaya.

“Orang ramai merujuk kepada ini sebagai ‘lembah mati’,” kata Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, ketika mengumumkan dana itu pada 5 Februari.

Banyak idea penyelidikan yang baik sukar untuk dibeli di dunia nyata kerana halangan teknikal, peraturan atau komersial, tambahnya.

Beliau menyatakan demikian ketika berucap di Kongres Penyelidikan dan Inovasi serta Penyelesaian dan Kemampanan Bandar.

Persidangan dua hari itu diadakan di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands, pada 5 dan 6 Februari.

“(Dana ini) akan membantu menangani halangan kritikal dalam terjemahan teknologi, seperti kos modal pendahuluan yang tinggi, juga akan menangani risiko teknologi yang berkaitan dengan penerimaan awal,” katanya.

Projek yang layak mesti menangani keutamaan negara, berasal daripada penyelidikan yang dibiayai awam sebelum ini, mempunyai prototaip yang berfungsi dan menunjukkan laluan jelas untuk pengkomersialan, kata Kementerian Pembangunan Negara (MND) dan Kementerian Kemampanan dan Sekitaran (MSE), yang menyediakan dana itu.

Dalam tempoh lima tahun, 20 projek penyelidikan dijangka meraih manfaat daripada dana itu, mungkin termasuk projek mengenai teknologi cat sejuk dan rawatan air, serta projek yang menyiasat lubang terbenam.

Penyelesaian bandar dan kemampanan adalah salah satu daripada empat tonggak di bawah strategi penyelidikan berbilion dolar Singapura, Penyelidikan, Inovasi dan Perusahaan (RIE) 2030.

Tonggak itu memberi tumpuan kepada pengurangan pelepasan karbon; memperkukuh keupayaan negara untuk mengurangkan kesan perubahan iklim seperti haba melampau dan peningkatan paras laut; bagi memastikan Singapura kekal menjadi tempat yang boleh didiami.

Dana baru itu merupakan inisiatif di bawah pelan RIE 2030 selama lima tahun, bernilai $37 bilion, yang telah diumumkan pada Disember 2025.

Di bawah kitaran RIE 2025 sebelumnya, tonggak kemampanan menyaksikan beberapa inovasi yang beralih daripada penyelidikan makmal kepada penggunaan, termasuk konkrit penangkap karbon dan penahan pantai yang inovatif.

Di samping itu, Encik Chee turut mengumumkan Pusat Kecemerlangan Kecerdasan Buatan (AI) Alam Bina bernilai $30 juta.

Pusat yang akan ditempatkan di Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD), bertujuan membangunkan penyelesaian yang dipacu oleh AI untuk cabaran seperti kekurangan tenaga kerja dalam sektor binaan dan teknologi penjimatan tenaga.

Pusat itu yang ditubuhkan dengan kerjasama MND, juga akan memanfaatkan dana RIE.

Menurut Encik Chee, sistem perisian berkuasa AI boleh mengatur jentera autonomi bagi tapak bangunan, menjadikan operasi lebih lancar dalam mengurangkan kelewatan selain melindungi pekerja binaan.

Menjelang 2040, lebih separuh daripada estet perumahan awam Singapura akan berusia lebih 50 tahun, tambah Encik Chee.