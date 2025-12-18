Lanjutan diskaun ini ditawarkan kepada pemegang kad Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat (Chas) biru dan jingga, Generasi Perintis dan Merdeka. - Foto ST

Golongan memerlukan warga Singapura akan terus menikmati penjimatan bagi barangan keperluan harian seperti beras dan telur sehingga 31 Disember 2026, selepas Kumpulan FairPrice (FPG) pada 18 Disember mengumumkan lanjutan skim diskaun hariannya.

Lanjutan ini akan meliputi diskaun buat warga emas, pemegang kad Perintis (PG) dan Generasi Merdeka (MG), serta Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat (Chas) biru dan jingga, lapor The Straits Times (ST).

Diskaun tersebut sepatutnya berakhir pada 31 Disember 2025.

FPG merupakan peruncit pertama dan satu-satunya yang melancarkan skim diskaun untuk pemegang kad Chas jingga pada Oktober 2024. Skim diskaun untuk pemegang kad Chas biru pula diperkenalkan pada 2021.

Skim diskaun ini dibiayai oleh cabang dermawan FPG, Yayasan FairPrice. Diskaun lain dibiayai oleh FPG.

Kad jingga adalah bagi isi rumah dengan pendapatan bulanan setiap orang antara $1,501 hingga $2,300. Kad biru pula bagi pendapatan bulanan setiap orang $1,500 dan ke bawah.

Untuk menikmati diskaun, pelanggan perlu mengesahkan maklumat mereka pada aplikasi FPG dengan Myinfo melalui Singpass untuk membayar barangan mereka.

Sebagai alternatif, mereka boleh menunjukkan kad keanggotaan fizikal atau digital ketika membuat pembayaran.

Diskaun ini sah hingga $200 setiap transaksi sehari.

FPG berkata bahawa sepanjang 2025, ia telah mengembalikan lebih $25 juta kepada pelanggan dan anggota melalui penebusan Linkpoints dan skim diskaun warga emas, PG, MG, Chas biru dan jingga.

Sepanjang 2025, ia juga memperkenalkan Baucar Pulangan FairPrice, penggandaan diskaun pemegang kad Chas biru dan jingga untuk 60 hari pertama tahun ini, dan pembekuan harga makanan laut dan sayur-sayuran menjelang Tahun Baru Cina.

Ia memberikan tawaran kepada anggota Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) dan Link bernilai lebih $5 juta di pasar raya FairPrice dan cawangan Kopitiam terpilih sempena Hari Buruh, dan penjimatan bernilai lebih $1,000 melalui lebih 400 baucar unik menerusi kempen Jimat Setiap Hari.