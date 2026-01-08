Pengurus sementara Manchester United, Darren Fletcher, menyatakan beliau akan mengendalikan pasukannya dalam perlawanan Piala FA. - Foto REUTERS

BURNLEY (England): Pengurus sementara Manchester United, Darren Fletcher, berkata beliau sangat kecewa selepas persembahan dominan berakhir dengan keputusan seri 2-2 dengan pasukan Burnley yang menafikannya kemenangan dalam perlawanan pertamanya sebagai jurulatih pada 7 Januari.

Bekas pemain tengah United itu, yang mengambil alih peranan itu susulan pemecatan dramatik Ruben Amorim pada 5 Januari, menyelia persembahan yang menghasilkan 30 percubaan, gol yang dibatalkan, dan berulang kali bola diselamatkan pada garisan gawang Burnley, tetapi hanya meraih satu mata untuk membuktikannya.

“Bagi saya, hakikat bahawa kami seri adalah satu kekecewaan besar. Jika anda melihat konteks perlawanan, banyak serangan kami yang mencipta peluang, lebih daripada cukup untuk memenangi perlawanan,” kata Fletcher.

Pengurus Scotland berusia 41 tahun itu mengesahkan bahawa beliau akan kembali mengendalikan pasukannya pada 11 Januari apabila mereka menentang Brighton & Hove Albion dalam pusingan ketiga Piala FA England.

“Dan kemudian kami akan meneruskannya dari situ. Saya telah berada di sekitar pasukan utama selama bertahun-tahun sebelum ini. Saya hanya fokus pada tugas yang ada, perlawanan seterusnya,” tambahnya.

Pemain tegar United dengan 342 penampilan untuk kelab itu akan kekal di tempatnya sehingga seorang pengganti dilantik untuk baki kempen ini, menurut laporan media Britain.

Kelab itu merancang untuk menamakan pengganti tetap, Ruben Amorim, selepas hujung musim.

Fletcher berkata memimpin pasukan di Turf Moor adalah “pengalaman yang menakjubkan”.

“Saya kecewa kami tidak memenangi perlawanan itu, saya tidak dapat menyembunyikannya. Tetapi dari segi memimpin pasukan, ia adalah satu keseronokan dan satu penghormatan,” tambahnya.

Perlawanan pada 7 Januari itu turut memberi rangsangan kepada Benjamin Sesko, yang menjaringkan kedua-dua gol United untuk menamatkan ‘tempoh lesu’ bagi penyerang itu.

“Saya sangat gembira untuknya. Kami bercakap sebelum ini dan menyiarkan video yang menampilkan pergerakannya dan jaringannya, menunjukkan bagaimana ia akan datang dan dia perlu terus percaya.