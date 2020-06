WASHINGTON: Mahkamah telah menolak usaha untuk menahan pengeluaran sebuah buku lengkap tulisan mantan penasihat keselamatan negara Encik Donald Trump, yang menggambarkan pemimpin itu sebagai kurang berakhlak dan tidak cekap.

Dengan buku Encik John Bolton bertajuk The Room Where It Happened, sudah banyak dihantar ke kedai untuk dijual, Hakim Royce Lamberth menyatakan sudah terlambat untuk melakukan perintah penahanan yang diminta pentadbiran Trump untuk menghentikan proses itu.

