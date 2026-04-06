SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
success-icon

Topic followed successfully

Go to BHku

Hamas tolak pelucutan senjata sebelum Israel penuhi fasa pertama gencatan senjata

Dunia

Apr 6, 2026 | 3:49 PM

Rakyat Palestin memeriksa kenderaan yang menjadi sasaran serangan Israel di kem pelarian Palestin Maghazi di tengah Gaza pada 4 April 2026. Sejak 10 Oktober, gencatan senjata rapuh yang diusul Amerika Syarikat di Gaza sebahagian besarnya menghentikan pertempuran antara tentera Israel dengan Hamas, namun kedua-dua pihak saling menuduh berlakunya pelanggaran berulang - Foto AFP

GAZA: Sayap bersenjata Hamas menegaskan sebarang perbincangan mengenai pelucutan senjata kumpulan itu tidak boleh dilakukan sebelum Israel melaksana sepenuhnya komitmen di bawah fasa pertama gencatan senjata di Gaza.

Jurucakap Briged Al Qassam, Encik Abu Ubaida, dalam kenyataan yang disiarkan di televisyen pada 5 April, berkata usaha membangkitkan isu senjata Hamas pada peringkat ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima.

HamasIsrael
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg