Topic followed successfullyGo to BHku
Harga minyak jatuh bawah AS$100 setong didorong rundingan gencatan senjata AS-Iran
Apr 8, 2026 | 5:03 PM
Penunggang motosikal menunggu di luar selepas stesen minyak ditutup pada waktu petang, ketika kebimbangan meningkat mengenai bekalan bahan api susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran, di Dhaka, Bangladesh, 6 April 2026. - Foto REUTERS
SINGAPURA: Harga minyak global menjunam di bawah paras AS$100 ($127) setong selepas Amerika Syarikat dan Iran bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama dua minggu, yang dijangka meredakan ketegangan serta membuka semula laluan perkapalan di Selat Hormuz.
Minyak mentah Brent, penanda aras global, turun lebih 13 peratus kepada sekitar AS$94 setong, manakala West Texas Intermediate (WTI) merosot hampir 15 peratus kepada sekitar AS$96 setong.