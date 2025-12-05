Seorang penduduk membersihkan lumpur dari sebuah rumah selepas banjir kilat susulan Taufan Ditwah di bandar Gampola, daerah Kandy, pada 4 Disember 2025. Ramalan hujan pada 4 Disember menimbulkan kebimbangan kemungkinan kerosakan baharu di kawasan terjejas banjir di Indonesia dan Sri Lanka, selepas hujan lebat sebelum ini mengorbankan lebih 1,500 orang di empat negara - Foto AFP

Seorang penduduk membersihkan lumpur dari sebuah rumah selepas banjir kilat susulan Taufan Ditwah di bandar Gampola, daerah Kandy, pada 4 Disember 2025. Ramalan hujan pada 4 Disember menimbulkan kebimbangan kemungkinan kerosakan baharu di kawasan terjejas banjir di Indonesia dan Sri Lanka, selepas hujan lebat sebelum ini mengorbankan lebih 1,500 orang di empat negara - Foto AFP

COLOMBO: Hujan lebat kembali melanda Sri Lanka pada 5 Disember, menjejaskan operasi pembersihan besar-besaran selepas banjir dan tanah runtuh minggu lalu mengorbankan hampir 500 orang, menurut pihak berkuasa.

Dalam tempoh 15 jam sehingga malam 4 Disember, wilayah selatan negara itu mencatat taburan hujan sehingga 132 milimeter hujan, namun pihak berkuasa berkata banjir besar yang berlaku sejak 29 November lalu kini mulai surut.

Pusat Pengurusan Bencana (DMC) mengesahkan 486 orang maut, manakala 341 lagi masih hilang selepas Taufan Ditwah melanda pulau tersebut pada 29 November lalu. Jumlah mangsa di pusat penempatan sementara pemerintah turut menurun kepada 170,000 orang, berbanding kemuncaknya seramai 225,000 orang di Colombo dan kawasan sekitarnya.

Presiden Anura Kumara Dissanayake menyifatkan bencana ini sebagai “cabaran alam paling besar dalam sejarah negara,” selepas hujan rekod mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di seluruh negara.



Penduduk kawasan perbukitan yang terdedah kepada tanah runtuh diminta tidak kembali ke rumah, walaupun kediaman mereka tidak rosak, kerana cerun bukit masih tidak stabil. Di bandar Gampola, penduduk bertungkus-lumus membersihkan lumpur dan air dari rumah masing-masing.

“Kami menerima sukarelawan dari kawasan lain untuk membantu pembersihan ini,” kata pegawai masjid, Encik Faleeldeen Qadiri, kepada AFP di Masjid Gate Jumma.

Seorang sukarelawan, Encik Rinas, berkata proses membersihkan sebuah rumah amat memenatkan.

“Sepuluh orang diperlukan sehari suntuk untuk membersihkan sebuah rumah. Tiada siapa mampu melakukannya seorang diri,” katanya.

Pesuruhjaya Perkhidmatan Asas, Prabath Chandrakeerthi, berkata pemerintah membayar 25,000 rupee (S$104) untuk membersihkan setiap rumah, sementara kos pembinaan semula dianggarkan mencecah AS$6 bilion (S$7.7 bilion) hingga AS$7 bilion. Lebih 50,000 rumah rosak, dan 2.5 juta rupee disalurkan kepada penduduk untuk memulakan pembinaan semula rumah yang musnah.

Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) pada 4 Disember berkata ia sedang menilai keperluan ekonomi negara selepas bencana besar itu. Mesyuarat lembaga IMF masih dijadualkan pada 15 Disember untuk menyemak pinjaman semasa. Jurucakap IMF, Cik Julie Kozack, berkata organisasi itu sedang “mengkaji pilihan bantuan tambahan” untuk membantu pemulihan Sri Lanka.

Menurut pejabat Chandrakeerthi, hampir tiga perempat bekalan elektrik telah dipulihkan, tetapi beberapa kawasan di wilayah Tengah masih bergelap. Penduduk Kampung Kithulbadde pula berkata mereka “ditinggalkan tanpa bantuan,” dan masih berlindung di pusat penempatan kerana infrastruktur rosak teruk. “Orang ramai takut untuk pulang, mereka rasa tidak selamat,” kata Encik Madullegedera Chandralatha, 57 tahun. Desa itu dikelilingi ladang teh dan perbukitan, menjadikannya sangat terdedah kepada bencana.

Taufan Ditwah telah memberi kesan kepada 1.2 juta penduduk dan merosakkan ribuan rumah.Pemerintah Sri Lanka mengesahkan 1,289 rumah musnah, manakala 44,500 lagi rosak sebahagian. Data ini akan digunakan untuk merangka penyelesaian jangka panjang bagi kawasan berisiko tinggi.