Iran tolak rundingan ketika AS dakwa usaha damai berterusan
Trump dakwa Iran ‘takut’ akui mahu rundingan dan bersedia gempur Iran
Mar 26, 2026 | 12:16 PM
Rakyat Iran ramai mengibarkan bendera kebangsaan dan memegang potret pemimpin tertinggi, Mojtaba Khamenei, ketika berarak menyatakan sokongan kepada angkatan tentera di pusat bandar Teheran pada 25 Mac 2026. Rumah Putih memberi amaran bahawa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, bersedia untuk “melancarkan serangan besar-besaran” jika Iran tidak menerima perjanjian bagi menamatkan perang di Asia Barat, sambil menegaskan bahawa perbincangan masih diteruskan walaupun Teheran dilaporkan menolak pelan damai yang dicadangkan Washington. - Foto AFP
TEHERAN: Iran dilaporkan sedang meneliti cadangan dikemukakan oleh Amerika Syarikat bagi menamatkan perang yang semakin meluas di Asia Barat, namun menegaskan tidak bercadang untuk mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington walaupun Rumah Putih mendakwa rundingan itu “berterusan” dan “produktif.”
Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi berkata pertukaran mesej melalui perantara tidak boleh dianggap sebagai rundingan rasmi antara kedua-dua negara. “Pertukaran mesej ini tidak bermaksud kami sedang berunding dengan Amerika Syarikat,” katanya dalam kenyataan di televisyen negara.
