Rakyat Iran ramai mengibarkan bendera kebangsaan dan memegang potret pemimpin tertinggi, Mojtaba Khamenei, ketika berarak menyatakan sokongan kepada angkatan tentera di pusat bandar Teheran pada 25 Mac 2026. Rumah Putih memberi amaran bahawa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, bersedia untuk “melancarkan serangan besar-besaran” jika Iran tidak menerima perjanjian bagi menamatkan perang di Asia Barat, sambil menegaskan bahawa perbincangan masih diteruskan walaupun Teheran dilaporkan menolak pelan damai yang dicadangkan Washington. - Foto AFP