'Jika suka mengawal, perkahwinan dengan Najib tak capai 34 tahun' - Rosmah, Berita Dunia - BeritaHarian.sg

KUALA LUMPUR: Datin Seri Rosmah Mansor hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi di sini, bahawa tempoh perkahwinannya dengan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak akan mencapai 34 tahun, sekiranya beliau adalah seorang 'yang suka mengawal' seperti didakwa pihak pendakwaan.

Datin Seri Rosmah, 69, berkata jika beliau mempunyai sikap 'suka mengawal' dan 'mampu mempengaruhi keputusan dalam sektor awam' seperti yang cuba ditonjolkan oleh pendakwaan terutama Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram, ia adalah perkara yang amat menghairankan.

"Pihak pendakwaan cuba menggambarkan saya mempunyai keperibadian yang negatif melalui P36 (perbualan dalam rakaman audio berbunyi antaranya "Can I advise you something?") dan menggunakan tuduhan tersebut kononnya saya memerintah Datuk Seri Najib, ketika itu Perdana Menteri, untuk menuruti kehendak saya di dalam projek solar hibrid tersebut (yang saya nafikan).

"Ini adalah tuduhan yang tidak benar, tidak disahkan dan ia tidak boleh diambil pertimbangan oleh mahkamah ini. Situasi seperti ini tidak berlaku sama sekali," katanya.

Beliau berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksi pada hari kedua prosiding membela diri terhadap tiga pertuduhan rasuah membabitkan projek hibrid solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak.

Merujuk perbualan dalam rakaman audio itu, Datin Seri Rosmah berkata, beliau dan suami adalah manusia biasa, sama seperti pasangan lain dan perbualan mereka adalah bersifat peribadi.

"Di dalam P36 itu, saya tidak pernah sama sekali mengkehendakkan suami saya menuruti pandangan saya, saya hanya sekadar menekankan pandangan dan perasaan saya. Itu sahaja," katanya sambil menambah bahawa ketepatan dan kesahihan rakaman audio itu tidak dapat dipastikan kerana orang yang merakamnya juga tidak dapat dipastikan manakala perbualan dalam eksibit tersebut tidak menyentuh projek hibrid solar.

Pada 18 Februari lepas, rakaman audio dan transkrip mengandungi ayat "Can I advise you something?" diterima sebagai eksibit dalam perbicaraan kes rasuah Datin Seri Rosmah membabitkan projek solar hibrid.

Datin Seri Rosmah turut menafikan beliau memberikan idea agar satu perjanjian konsultasi disediakan bagi memastikan Jepak Holdings Sdn Bhd menunaikan janji membayar sumbangan politik selepas berjaya mendapat projek hibrid solar bernilai RM1.25 bilion itu.

Beliau berdepan satu pertuduhan meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada Pengarah Urusan Jepak Holdings Saidi Abang Samsudin melalui Datuk Rizal Mansor.

Perbicaraan di hadapan Hakim Mohamed Zaini Mazlan bersambung esok dengan pihak pendakwaan akan menyoal balas Datin Seri Rosmah. – Agensi berita