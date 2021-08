Johor mahu rakyat yang pulang jalani kuarantin wajib 14 hari di rumah, Berita Dunia - BeritaHarian.sg

JOHOR BARU: Kerajaan Negeri Johor mahu rakyat Malaysia yang mahu pulang ke negara itu dan telah menjalani vaksinasi sepenuhnya dibenarkan menjalani kuarantin wajib 14 hari di rumah.

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Sekitaran Negeri, Encik R. Vidyananthan berkata, langkah itu bukan hanya akan menjimatkan wang bahkan juga membolehkan mereka meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga semasa tempoh kuarantin itu.

"Pandemik ini telah menyebabkan pelbagai kesukaran, terutamanya untuk keluarga yang duduk berjauhan sejak Mac tahun lalu.

"Kami memahami tekanan fikiran dan perasaan yang dialami ribuan rakyat Malaysia di Singapura," kata Encik Vidyananthan semasa melawat Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, salah sebuah pusat vaksinasi Covid-19 di Johor Bahru, semalam.

Beliau mengiringi Menteri Besar Johor, Encik Hasni Mohammad.

Encik Vidyananthan menambah, membenarkan hanya warga yang telah divaksinasi sepenuhnya menjalani kuarantin wajib 14 hari di rumah akan mengurangkan beban kewangan bagi mereka, terutamanya untuk mereka yang telah kehilangan pekerjaan di Singapura dan perlu menampung biaya tambahan bagi bayaran kuarantin sebaik sahaja pulang ke Johor Bahru.

"Kami berharap, model yang digunakan untuk mereka menggunakan Urusan Pulang-Balik Berkala (PCA) akan diluaskan untuk melibatkan mereka yang telahpun menjalani vaksinasi," katanya.

Sementara itu, Malaysia masih belum memuktamadkan perolehan vaksin Covid-19 keluaran Pfizer-BioNTech bagi pelalian tahun depan kerana masih pada peringkat rundingan.

Menteri Penyelaras Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (PICK), Encik Khairy Jamaluddin Abu Bakar, berkata ini termasuk harga yang perlu dibayar untuk pemerolehan vaksin berkenaan.

"Saya sudah mula berunding dengan Pfizer untuk pembelian pada 2022 dan rundingan ini baru bermula. Kita belum muktamadkan perolehan dikehendaki oleh Malaysia, termasuk harga jualan yang akan ditawarkan.

"Apabila ia sudah dimuktamadkan nanti, saya akan maklumkan kepada media mengenai harga atau sama ada harga itu sama dengan pembelian kita (tahun ini) atau ia sudah berubah," katanya pada sidang media mingguan Pasukan Petugas Khas Imunisasi Covid-19 (CITF), secara maya, semalam.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan media The Financial Times kelmarin, di mana syarikat pengeluar vaksin, Pfizer Inc dan Moderna Inc dilaporkan menaikkan harga vaksin Covid-19 dalam kontrak pembekalan kepada Kesatuan Eropah (EU). - The Star, BHM.