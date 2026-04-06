Orang ramai berjalan melepasi deretan kedai yang ditutup lebih awal susulan perintah berkurung yang diarahkan pemerintah bagi mengurangkan kos tenaga di pusat bandar Kaherah pada 2 April 2026. Mesir mengarahkan kedai, restoran dan pusat beli-belah ditutup mulai pukul 9 malam bermula 3 April dalam usaha mengekang bil tenaga yang meningkat lebih dua kali ganda akibat perang Iran. Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengumumkan perintah berkurung itu dan berkata ia akan dikuatkuasakan selama sebulan pada peringkat awal. - Foto AFP