Topic followed successfullyGo to BHku
Kaherah bergelap apabila krisis tenaga suramkan Mesir
Apr 6, 2026 | 1:28 PM
Orang ramai berjalan melepasi deretan kedai yang ditutup lebih awal susulan perintah berkurung yang diarahkan pemerintah bagi mengurangkan kos tenaga di pusat bandar Kaherah pada 2 April 2026. Mesir mengarahkan kedai, restoran dan pusat beli-belah ditutup mulai pukul 9 malam bermula 3 April dalam usaha mengekang bil tenaga yang meningkat lebih dua kali ganda akibat perang Iran. Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengumumkan perintah berkurung itu dan berkata ia akan dikuatkuasakan selama sebulan pada peringkat awal. - Foto AFP
KAHERAH: Mesir kini menyaksikan perubahan luar biasa pada waktu malam apabila pemerintah menguatkuasakan arahan penutupan awal premis sebagai langkah mengekang lonjakan bil tenaga susulan perang Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran.
Di sebuah kafe tepi jalan di pusat bandar Kaherah, Encik Abu Ali sedang leka bermain domino apabila lampu tiba-tiba terpadam akibat arahan baharu itu. “Saya dulu duduk di sini sampai pukul 2 pagi,” kata lelaki berusia 63 tahun itu kepada AFP. “Sekarang, paling lewat pun saya sudah berada di rumah sebelum pukul 11 malam, hanya menonton berita. Ini bukan lagi Kaherah yang kami kenal.”
Laporan berkaitan
