Kenaikan harga tenaga bebani industri air botol Indonesia, rantaian makanan terkesan
Apr 8, 2026 | 1:17 PM
Pekerja mengasingkan sisa botol plastik untuk kitar semula di sebuah pusat kitar semula milik komuniti di Banda Aceh, Indonesia, 7 April 2026. Setiausaha Agung Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, berkata harga plastik meningkat sehingga 50 peratus susulan penutupan Selat Hormuz, laluan maritim penting bagi bahan mentah petroleum yang digunakan dalam pengeluaran plastik serta import kacang soya. - Foto EPA
JAKARTA: Kenaikan harga tenaga global susulan ketegangan geopolitik di Timur Tengah kini mula memberi tekanan kepada industri air minuman dalam botol di Indonesia, menurut Persatuan Syarikat Air Minuman Dalam Botol Nusantara (Amdatara).
Pengerusinya, Encik Karyanto Wibowo, berkata industri tersebut berdepan tekanan serius akibat lonjakan harga bahan mentah pembungkusan, khususnya plastik berasaskan petroleum. “Kami menyatakan kebimbangan serius terhadap tekanan yang semakin meningkat ke atas industri ini berikutan kenaikan harga bahan mentah, terutamanya plastik berasaskan petroleum,” katanya.
