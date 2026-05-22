Konvoi 540 tan bantuan tiba di Gaza jelang Aidiladha ketika ribuan rakyat Palestin gagal tunai Haji

Amiriah Arab Bersatu (UAE) menghantar satu lagi konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi kempen “Operasi Kesatria Gagah 3”, ketika rakyat Palestin bakal menyambut Hari Raya Aidiladha dalam keadaan penuh kekurangan. - Foto WAM

GAZA: Amiriah Arab Bersatu (UAE) menghantar konvoi 40 lori membawa 540 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi kempen “Operasi Kesatria Gagah 3”, ketika rakyat Palestin bakal menyambut Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban dalam suasana penuh kehilangan dan krisis kemanusiaan yang semakin meruncing akibat perang dan sekatan berterusan Israel.

Menurut laporan agensi berita negara UAE, WAM, bantuan tersebut merangkumi pakaian Aidiladha khusus untuk kanak-kanak Gaza bagi mengurangkan penderitaan mereka menjelang sambutan hari raya. Sebanyak 600 paket bantuan dihantar dalam operasi terbaru itu yang mencerminkan komitmen UAE membantu rakyat Palestin, khususnya keluarga dan kanak-kanak yang terkesan akibat perang.

“Bantuan ini mencerminkan solidariti UAE bersama rakyat Palestin dalam menghadapi keadaan kemanusiaan yang amat sukar,” menurut laporan WAM.



Kempen “Operasi Kesatria Gagah 3” diwujudkan selepas perang antara Israel dan Hamas tercetus pada 7 Oktober 2023. Selain menyalurkan bantuan bernilai berbilion dirham, UAE turut menubuhkan hospital medan di Gaza serta hospital terapung di Al Arish, Mesir menggunakan kapal yang diubah suai khas untuk rawatan kecemasan.

Negara Teluk itu juga telah membawa ribuan pesakit Palestin ke UAE untuk menerima rawatan perubatan segera.

Namun di sebalik bantuan yang tiba, realiti kehidupan rakyat Gaza masih jauh daripada pulih. Ketika umat Islam dari seluruh dunia mula tiba di Makkah bagi menunaikan ibadah Haji, ribuan rakyat Palestin di Gaza sekali lagi terpaksa melupakan impian mereka akibat sekatan Israel dan penutupan lintasan sempadan.

Bagi ramai penduduk Gaza, Aidiladha tahun ini bukan sahaja disambut dalam keadaan serba kekurangan, malah penuh kesedihan selepas kehilangan ahli keluarga, rumah dan sumber pendapatan akibat perang.

Seorang penduduk Gaza, Encik Suad Hajjaj, berkata beliau sepatutnya menunaikan Haji bersama suami, abang dan kakak iparnya sebelum perang tercetus.

Namun serangan Israel memusnahkan segala-galanya. Suaminya terbunuh dalam serangan udara Israel, manakala abangnya hilang tanpa diketahui nasibnya. Rumah mereka pula musnah sepenuhnya. “Saya bermimpi untuk tawaf di Kaabah dan berdiri di Arafah, tetapi perang dan penutupan sempadan menghalang kami daripada bergerak seperti umat Islam lain,” katanya. Kini beliau tinggal bersama anak-anaknya di Stadium Yarmouk di timur Bandar Gaza selepas kehilangan hampir segala-galanya akibat perang.

Menurut Kementerian Wakaf Palestin, ribuan penduduk Gaza gagal menunaikan Haji selama tiga tahun berturut-turut akibat sekatan perjalanan yang dikenakan Israel.

Pengarah Haji dan Umrah Kementerian Wakaf Gaza, Rami Abu Staitah, berkata Palestin menerima kuota 6,600 jemaah Haji di bawah perjanjian dengan Arab Saudi, dengan Gaza diperuntukkan 2,508 tempat atau 38 peratus daripada jumlah keseluruhan.

Namun daripada 2,473 rakyat Gaza yang memenangi cabutan Haji sejak 2013 dan menunggu giliran untuk berangkat, hanya sebahagian kecil berjaya menunaikan ibadah tersebut sebelum perang tercetus.

Menurut beliau, 71 individu yang tersenarai meninggal dunia sebelum sempat menunaikan Haji, sama ada akibat serangan Israel atau sebab semulajadi, manakala lebih 2,400 lagi masih terkandas di Gaza.

“Kegagalan menunaikan Haji selama beberapa tahun berturut-turut menjadi tamparan besar kepada umat Islam di Gaza,” katanya.

Beliau berkata kementerian terus berusaha berhubung dengan pelbagai pihak antarabangsa bagi membolehkan penduduk Gaza menunaikan Haji apabila keadaan mengizinkan.