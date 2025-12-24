Penyediaan laluan khusus bagi warga emas dan orang kurang upaya (OKU) di dalam Masjidil Haram bertujuan memudahkan pelaksanaan ibadah dan menyediakan persekitaran yang selamat lagi selesa bagi meningkatkan rasa tenang dan khusyuk, sebagai sebahagian daripada usaha berterusan agensi itu untuk menambah baik mutu perkhidmatan kepada jemaah. - Foto Instgram Haramain Wheelchair

JEDDAH: Pihak Berkuasa Am Penjagaan Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memperkenalkan laluan khas di dalam Masjidil Haram, Makkah, bagi memudahkan pergerakan warga emas dan orang kurang upaya (OKU), sebagai sebahagian daripada usaha berterusan meningkatkan mutu perkhidmatan kepada jemaah dan pengunjung.

Inisiatif itu bertujuan membantu golongan berkeperluan khas melaksanakan ibadah dalam suasana yang lebih selamat, selesa dan teratur, khususnya ketika pergerakan keluar masuk masjid serta ketika berpindah antara aras berbeza di kawasan Masjidil Haram, lapor Saudi Gazette.

Menurut laporan pihak berkuasa berkenaan, laluan khas tersebut telah ditempatkan secara strategik bagi mengurangkan kesesakan dan beban fizikal yang sering dihadapi oleh warga emas serta OKU, terutama pada waktu puncak seperti musim umrah dan haji.

“Penyediaan laluan ini adalah sebahagian daripada sistem perkhidmatan bersepadu yang direka untuk memenuhi keperluan khusus warga emas dan OKU, sekali gus memastikan akses yang lebih mudah ke ruang solat, kemudahan sokongan dan perkhidmatan lain,” menurut kenyataan tersebut.

Pihak berkuasa turut menegaskan bahawa langkah tersebut mencerminkan komitmen kepimpinan Arab Saudi untuk menyediakan perkhidmatan yang inklusif, berperikemanusiaan dan standard tinggi kepada semua jemaah yang berkunjung ke Masjidil Haram, tanpa mengira usia atau keupayaan fizikal.

Selain penyediaan laluan khas, pengunjung dan jemaah umrah turut digalakkan menggunakan panduan navigasi ruang yang disediakan di dalam Masjidil Haram. Panduan itu memaparkan lokasi laluan khas, lif, serta pelbagai kemudahan sokongan lain yang direka bagi membantu pergerakan jemaah dengan lebih lancar.

“Panduan ini amat berguna, terutamanya ketika waktu sesak, kerana ia membantu jemaah dan jemaah umrah bergerak dengan lebih mudah, selesa dan berkesan,” kata kenyataan itu lagi. Penggunaan panduan navigasi itu bukan sahaja dapat menjimatkan masa, malah mengurangkan risiko kesesakan dan kemalangan kecil yang boleh berlaku akibat pergerakan tidak teratur, terutama dalam kalangan jemaah yang memerlukan bantuan tambahan.