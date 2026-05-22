Penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal memeriksa lokasi serangan Israel yang menyasarkan sebuah khemah agihan makanan di kawasan Mawasi, Khan Yunis, selatan Jaluran Gaza pada 21 Mei 2026. Perang itu tercetus susulan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang mengorbankan 1,221 orang. Serangan balas Israel ke atas Gaza pula telah meragut sekurang-kurangnya 72,736 nyawa, menurut angka kementerian kesihatan Gaza yang dianggap boleh dipercayai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). - Foto AFP

Penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal memeriksa lokasi serangan Israel yang menyasarkan sebuah khemah agihan makanan di kawasan Mawasi, Khan Yunis, selatan Jaluran Gaza pada 21 Mei 2026. Perang itu tercetus susulan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang mengorbankan 1,221 orang. Serangan balas Israel ke atas Gaza pula telah meragut sekurang-kurangnya 72,736 nyawa, menurut angka kementerian kesihatan Gaza yang dianggap boleh dipercayai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). - Foto AFP

NEW YORK: Wakil kanan Gaza bagi pelan damai tajaan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump memberi amaran bahawa perpecahan semasa di Gaza berisiko menjadi “realiti kekal” sekali gus mengurangkan wilayah Gaza sekiranya tiada tindakan segera diambil untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian gencatan senjata dan proses pemulihan wilayah itu.

Dalam laporan pertama kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSC), utusan utama Lembaga Keamanan bagi Gaza memberitahu Majlis Keselamatan PBB (UNSC), tindakan Israel kini menyebabkan lebih dua juta penduduk kekal berhimpit di wilayah yang berkurangan lebih separuh, sekiranya gencatan senjata gagal dicapai.

Lembaga Keamanan juga menyifatkan keengganan Hamas melucutkan senjata dan menyerahkan kuasa sebagai “halangan utama” kepada pelaksanaan fasa kedua perjanjian damai.

“Risikonya, status quo yang semakin merosot akan menjadi kekal – Gaza yang berpecah, dengan Hamas mengekalkan kawalan ketenteraan dan pentadbiran ke atas dua juta penduduk di kurang separuh wilayah,” kata utusan Lembaga Keamanan Trump bagi Gaza, Encik Nickolay Mladenov, kepada UNSC di New York.

Beliau berkata keadaan itu akan menyebabkan satu lagi generasi rakyat Gaza terus hidup dalam khemah selain menjejaskan keselamatan Israel serta menutup laluan munasabah ke arah penubuhan negara Palestin.

“Ia gambaran masa depan yang perlu digeruni rakyat Israel, Palestin dan seluruh rantau ini, serta perlu dielakkan bersama,” katanya.

Encik Mladenov berkata pelaksanaan perjanjian itu tidak boleh hanya bergantung kepada tekanan terhadap rakyat Palestin semata-mata. “Pembunuhan berterusan dan sekatan Israel terhadap aliran bantuan kemanusiaan bukan isu abstrak,” katanya menerusi sidang video kepada UNSC.

Beliau berkata rakyat Palestin semakin hilang keyakinan bahawa keselamatan dan pemulihan Gaza mampu dicapai selepas wilayah itu terus dibelenggu keganasan harian walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa.

Pada 21 Mei sahaja, sekurang-kurangnya enam rakyat Palestin dilaporkan terbunuh termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun akibat serangan Israel.

Encik Mladenov menegaskan keadaan di Gaza masih terlalu buruk untuk dianggap sebagai proses pemulihan sebenar. “Saya tidak akan berdiri di hadapan Majlis ini dan menyebut keadaan ini sebagai pemulihan, kerana tiada pemulihan berlaku,” katanya.

Menurut beliau, kira-kira 70 juta tan runtuhan kini memenuhi Gaza selepas rumah, sekolah dan hospital musnah akibat perang yang tercetus sejak Oktober 2023.

Katanya, lebih sejuta penduduk masih tinggal di khemah atau bangunan rosak tanpa perlindungan kekal, manakala kadar pengangguran terus melonjak dan perkhidmatan asas masih lumpuh.

“Senjata mungkin semakin senyap buat pertama kali dalam dua tahun, tetapi pelanggaran masih berlaku setiap hari,” katanya.

Beliau berkata kelewatan penghantaran bantuan dan sekatan berterusan terhadap akses kemanusiaan turut melemahkan keyakinan rakyat terhadap proses damai.

Dalam kenyataannya, Encuj Mladenov memberi amaran bahawa kegagalan bertindak boleh menyebabkan Gaza terus terbahagi dan dikuasai Hamas untuk tempoh panjang. “Risikonya ialah status quo yang semakin merosot ini menjadi kekal. Gaza akan terus terbahagi dengan Hamas mengekalkan kawalan ketenteraan dan pentadbiran terhadap dua juta penduduk,” katanya.

Beliau turut memberi amaran bahawa generasi kanak-kanak Gaza yang membesar dalam trauma dan khemah pelarian akan menjejaskan masa depan rantau itu.

Pada Januari lalu, Washington mengumumkan bahawa proses damai memasuki fasa kedua yang melibatkan pelucutan senjata Hamas, pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan pasukan penstabil antarabangsa.

Jurucakap Hamas, Hazem Qassem menyifatkan kenyataan Nickolay Mladenov sebagai cubaan memberi tekanan politik terhadap Hamas serta mengulangi naratif Israel. Beliau berkata Hamas tetap komited kepada gencatan senjata dan bersedia menyerahkan pentadbiran Gaza kepada Jawatankuasa Nasional Pentadbiran Gaza semasa tempoh peralihan. “Kami bersedia menyerahkan pentadbiran secara penuh dan segera,” katanya.



Sementara itu, wakil Israel ke PBB, Encik Jonathan Miller menuduh Hamas menggunakan kelewatan rundingan untuk memperkukuh semula kedudukan mereka. “Hamas menggunakan masa ini untuk menyusun semula kekuatan, membina semula kemampuan dan memperketat kawalan terhadap penduduk awam,” katanya. Beliau menegaskan Hamas bukan organisasi politik yang sedang beralih kepada diplomasi.

“Ia sebuah tentera pengganas yang sedang mengekalkan keupayaan bagi perang seterusnya,” katanya.



Timbalan wakil Amerika Syarikat ke PBB, Encik Tammy Bruce memuji pencapaian awal “Lembaga Keamanan” termasuk penubuhan pejabat wakil tinggi Gaza dan pasukan penstabil antarabangsa.