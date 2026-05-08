Mahkamah perdagangan AS putuskan tarif Trump tidak sah, kenakan sekatan terhad
May 8, 2026 | 2:20 PM
Mahkamah memutuskan bahawa tindakan Presiden Amerika, Encik Donald Trump, mengenakan tarif di bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974 adalah satu tindakan tidak wajar. - Foto REUTERS
NEW YORK: Strategi tarif Presiden Donald Trump menerima tamparan hebat pada 7 Mei, apabila Mahkamah Perdagangan Antarabangsa Amerika memutuskan tarif global 10 peratus terbaharu beliau tiada asas di bawah undang-undang perdagangan era 1970-an.
Bagaimanapun, mahkamah hanya menyekat kutipan levi itu bagi dua pengimport swasta dan Washington.
