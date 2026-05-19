Topic followed successfullyGo to BHku
Mojtaba Khamenei cedera tidak serius pada permulaan perang
Mojtaba Khamenei cedera tidak serius pada permulaan perang
May 19, 2026 | 12:54 PM
Mojtaba Khamenei cedera tidak serius pada permulaan perang
Sepanduk yang memaparkan wajah Encik Mojtaba Khamenei dipasang di jalan-jalan raya di Teheran pada 6 Mei 2026. - Foto: AFP
TEHERAN: Tiada apa-apa yang serius berlaku kepada pemimpin Iran, Encik Mojtaba Khamenei, apabila beliau dibawa ke hospital menyusuli tercetusnya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari, lapor agensi berita separa rasmi Iran, Isna, pada 18 Mei, memetik seorang pegawai Kementerian Kesihatan.
“Luka-luka itu bukanlah jenis yang akan mencacatkan wajah pemimpin agung itu, dan juga tidak akan menyebabkannya cacat atau mengakibatkan amputasi anggota badan,” kata Encik Hossein Kermanpour, ketua pusat perhubungan awam dan maklumat Kementerian Kesihatan Iran.
Laporan berkaitan
Iran aktifkan pertahanan udara, isytihar AS alami kekalahan memalukanMay 1, 2026 | 3:34 PM
Pemimpin baru Iran umum terus tutup Selat Hormuz dalam kenyataan pertamanyaMar 13, 2026 | 9:58 AM