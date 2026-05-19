TEHERAN: Tiada apa-apa yang serius berlaku kepada pemimpin Iran, Encik Mojtaba Khamenei, apabila beliau dibawa ke hospital menyusuli tercetusnya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari, lapor agensi berita separa rasmi Iran, Isna, pada 18 Mei, memetik seorang pegawai Kementerian Kesihatan.