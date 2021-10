M'sia persiap jalani fasa endemik sedang situasi Covid-19 kian pulih, Berita Dunia - BeritaHarian.sg

PUTRAJAYA: Situasi jangkitan Covid-19 Malaysia yang semakin pulih, khususnya aspek purata kes harian, jumlah kluster, kadar vaksinasi dan kapasiti hospital menunjukkan kesediaan Malaysia serta masyarakat memasuki fasa endemik.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah, berkata sehingga kelmarin, seramai 24,963,595 individu telah mendaftar bagi mendapatkan vaksinasi Covid-19, sekali gus seiring dengan pengumuman Perdana Menteri sebanyak 90 peratus daripada populasi dewasa menerima suntikan vaksin lengkap manakala sebanyak 65.2 peratus daripada keseluruhan penduduk lengkap vaksin.

Katanya, secara keseluruhannya, pihaknya mendapati trend menurun sejak Minggu Epidemiologi (ME) ke-34 bagi indikator utama seperti kes harian, kes aktif, kematian, kes Unit Jagaan Rapi (ICU) dan yang memerlukan alat bantuan pernafasan.

"Melihat kepada ME ke-40 iaitu tempoh seminggu bermula daripada 3 Oktober lalu, terdapat sebanyak 63,722 kes Covid-19 yang dilaporkan berbanding 83,368 kes yang dilaporkan pada ME ke-39 iaitu penurunan sebanyak 23.6 peratus. Penurunan ini juga berlaku secara konsisten sejak enam minggu kebelakangan berdasarkan ME ke-34 iaitu sebanyak 133,806 kes aktif dilaporkan pada ME ke-40, penurunan 21.0 peratus berbanding ME ke-39.

"Malah, kita merekodkan 700 kes kematian dengan purata 100 kes kematian sehari pada ME ke-40 iaitu penurunan 50.2 peratus berbanding ME ke-39, manakala 778 kes yang memerlukan rawatan di ICU dengan penurunan 9 peratus berbanding ME ke-39 dan 331 kes yang memerlukan bantuan pernafasan iaitu penurunan sebanyak 11.2 peratus berbanding ME ke-39".

"Bagi penurunan nilai R-naught (Rt), sebanyak 0.2 peratus setiap hari," katanya dalam satu kenyataan kelmarin.

Dr Noor Hisham berkata sebanyak 79 kluster dilaporkan dalam ME ke-40, dengan penurunan sebanyak 21 kluster berbanding ME ke-39, iaitu penurunan sebanyak 21 peratus dan 43 kluster (54.4 peratus) adalah merangkumi kluster tempat kerja, 25 kluster komuniti (31.7 peratus), enam kluster kumpulan berisiko tinggi (7.6 peratus) dan lima kluster keagamaan (6.3 peratus).

"Bagi kapasiti hospital, terdapat sebanyak 16,199 buah katil wad biasa dan 1,514 katil wad ICU telah diperuntukkan KKM bagi merawat pesakit Covid-19 dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 8,164 buah katil yang digunakan sepanjang ME ke-40 berbanding minggu sebelumnya iaitu penurunan sebanyak lima peratus manakala sebanyak 16,912 katil digunakan di Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 Berisiko Rendah (PKRC) yang menyaksikan penurunan sebanyak tiga peratus berbanding minggu sebelumnya;

"Penggunaan katil ICU pula sebanyak 831 katil, iaitu penurunan sebanyak tujuh peratus berbanding ME ke-39 dan sebanyak 1,267 buah alat bantuan pernafasan awam yang digunakan iaitu penurunan sebanyak tiga peratus daripada minggu sebelumnya," katanya. - Agensi berita.