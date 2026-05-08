Pencerobohan siber besar-besaran landa institusi pendidikan Amerika
May 8, 2026 | 2:51 PM
Kumpulan pemerasan siber, ShinyHunters, memberi amaran bahawa mereka akan membocorkan kesemua data yang dicuri sekiranya pihak sekolah tidak menghubungi mereka menjelang 12 Mei. - Foto hiasan PIXABAY
WASHINGTON: Universiti terkemuka Amerika Syarikat, termasuk Harvard dan Stanford, bersama ribuan institusi pendidikan lain, telah diserang siber secara besar-besaran pada 7 Mei, menyusuli pencerobohan data yang berlaku sebelum ini.
Serangan ini, yang didakwa dilakukan oleh ShinyHunters – sebuah kumpulan pemerasan siber yang aktif sejak sekurang-kurangnya 2019 – telah menghalang akses ke platform pembelajaran Canvas.
