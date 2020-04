LOS ANGELES: Lebih daripada 20 pesta filem seluruh dunia telah bergabung untuk memainkan filem secara percuma di YouTube selepas penutupan pawagam dan pembatalan pesta tahunan di Cannes dan New York akibat pandemik koronavirus.

Acara "We Are One: A Global Film Festival" itu akan berlangsung sepanjang 10 hari dan akan menunjukkan kandungan yang dipilih oleh pesta filem Berlin, Cannes, Venice, Sundance, Toronto, Tribeca dan lain lagi.

Log masuk untuk terus membaca Langgani pada harga $0.99* sebulan