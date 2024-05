RIYADH: Pengarah Keselamatan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran mengingatkan orang ramai supaya tidak mengendahkan iklan penipuan berkaitan haji, yang beredar di platform media sosial.

Kenyataan itu mengatakan bahawa iklan tersebut secara palsu mendakwa, menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan haji, seperti “mengerjakan haji bagi pihak orang lain, penyediaan dan mengagihkan daging korban, menjual gelang haji serta menyediakan pengangkutan.”

Hukuman yang berat akan dikenakan ke atas individu atau entiti yang didapati bersalah, melakukan perbuatan penipuan itu, tambah pengarah itu pada 11 Mei lalu.

Pihak berkuasa Arab Saudi menggesa umat Islam supaya mematuhi peraturan dan garis panduan rasmi haji.

“Kami juga ingin menjelaskan ‘The Kingdom of Saudi Arabia Project For Utilisation Of Hady & Adhi’ (Adahi) adalah pihak berkuasa rasmi yang dilantik oleh kerajaan Arab Saudi dan bertanggungjawab dalam urusan kupon Hady, Adahi , Fidyah dan Sedekah bagi pihak jemaah haji,” katanya seperti yang dilaporkan oleh Arab News.

Pihaknya juga berkata, sebarang urusan mengenai perkara tersebut boleh dilakukan melalui laman web rasmi projek adahi.org, atau platform elektronik rasmi lain seperti platform Ehsan atau cawangan-cawangan yang bertauliah.

Ibadah haji biasanya berlangsung antara 8 dan 13 Zulhijjah, dan umat Islam dari seluruh dunia berhimpun di Makkah untuk menunaikan haji, salah satu daripada lima rukun Islam. Musim haji tahun ini dijangka bermula pada 14 Jun.

Menteri Pengangkutan dan Perkhidmatan Logistik Arab Saudi, Encik Saleh al-Jasser memberitahu Al Arabiya bahawa teksi udara dan dron akan diuji semasa musim haji tahun 2024 ini.

“Pada masa ini terdapat banyak persaingan antara pelbagai syarikat pengangkutan, untuk menyediakan produk praktikal pada tahun-tahun akan datang,” kata Encik al-Jasser dalam satu temu bual.

Memandangkan sektor haji ini terus berkembang, adalah penting bagi kementerian untuk diperkenalkan kepada teknologi baharu ini, dan melihat cara terbaik ia boleh digabungkan.

“Jadi, kita mesti terlebih dahulu mendapatkan manfaat daripada perkhidmatan ini, dan untuk musim haji mendapat bahagian terbesar,” ujar beliau. - Agensi berita