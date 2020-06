WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, menyertai sidang puncak 2018 dengan pemimpin Korea Utara, Encik Kim Jong Un, di Singapura, lebih sebagai kegiatan publisiti, selain bersedia menandatangani kenyataan bersama tanpa sebarang kemajuan konkrit, dakwa bekas penasihat keselamatan negara itu, Encik John Bolton, dalam memoirnya yang akan dijual kepada orang ramai.

Buku bertajuk The Room Where It Happened, adalah catatan bagi tempoh 17 bulan Encik Bolton berada dalam pentadbiran Encik Trump dan memberi perincian mengenai hubungan Encik Trump dengan beberapa pemimpin asing, termasuk tiga pertemuannya dengan Encik Kim.

