Pemandangan dron menunjukkan orang ramai berkumpul dalam satu protes bagi memperingati ulang tahun pertama kejatuhan Bashar al-Assad, di Aleppo, Syria, 8 Disember 2025. - Foto REUTERS

Pemandangan dron menunjukkan orang ramai berkumpul dalam satu protes bagi memperingati ulang tahun pertama kejatuhan Bashar al-Assad, di Aleppo, Syria, 8 Disember 2025. - Foto REUTERS

DAMSYIK: Sekatan Caesar yang selama ini mengekang hampir seluruh aktiviti ekonomi Syria berada di ambang pemansuhan, selepas penggubal undang-undang Amerika Syarikat memasukkan klausa penghapusannya dalam rang undang-undang pertahanan tahunan (NDAA) yang bakal diundi dalam beberapa hari lagi.

Langkah itu dilihat sebagai titik perubahan penting bagi Syria dan diumumkan serentak dengan sambutan besar-besaran di seluruh Syria ketika rakyat memperingati ulang tahun pertama penggulingan Bashar al-Assad. Assad pada 8 Disember.

Sekatan Caesar, yang berkuat kuasa pada 2020, merupakan rejim hukuman paling keras pernah dikenakan terhadap Damsyik. Undang-undang itu menyasarkan kerajaan Assad, sekutunya, dan mana-mana syarikat global yang melakukan transaksi dengan sektor strategik Syria, termasuk kewangan, tenaga dan pembinaan. Ia dinamakan sempena “Caesar”, pembelot tentera Syria yang menyalurkan ribuan gambar penyeksaan tahanan politik.

Tujuan sekatan itu adalah jelas melumpuhkan sumber dana Assad dan menekan rejim agar menghentikan kekejaman terhadap orang awam. Namun, kesannya turut menjerut ekonomi rakyat biasa, menghalang pelaburan luar dan menggagalkan usaha pembinaan semula.

Presiden Syria, Ahmad al-Sharaa berikrar negaranya sedang memasuki fasa baharu pembinaan semula “yang sesuai dengan masa kini dan masa lalunya,” sempena ulang tahun pertama kejatuhan rejim Bashar al-Assad, lapor Anadolu Ajansi (AA) memetik media tempatan.

Dalam ucapannya selepas menunaikan solat subuh di Masjid Umayyad di Damsyik, Sharaa yang mengenakan pakaian seragam tentera berkata kepada rakyat Syria: “Tiada sesiapa, tidak kira betapa hebatnya, dapat menghalang kita. Tiada halangan akan menghentikan kita, dan bersama-sama kita akan menghadapi setiap cabaran, insya-Allah.”

Encik Sharaa, mengisytiharkan bahawa negara itu kini memasuki fasa “keadilan dan kewujudan bersama”. Dalam ucapannya di Damsyik, Sharaa berkata: “Kita menutup tirai era kezaliman dan beralih kepada fajar yang lebih adil, berasaskan perdamaian dan tanggungjawab bersama.”

Assad, yang memimpin Syria selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada Disember tahun lalu, menamatkan pemerintahan Parti Baath yang berkuasa sejak 1963. Pentadbiran peralihan baharu Sharaa dibentuk pada Januari.

Rakyat Syria membanjiri jalan-jalan utama di seluruh negara pada 8 Disember untuk meraikan ulang tahun pertama kejatuhan rejim Assad, menandakan titik perubahan penting dalam sejarah moden negara itu selepas lebih satu dekad konflik berdarah.

Perayaan yang berlangsung meriah itu menyaksikan kibaran bendera, pertunjukan bunga api, nyanyian patriotik dan tarian rakyat di bandar-bandar utama seperti Damsyik, Aleppo dan Homs.

Sambutan ini memperingati kejayaan kempen kilat selama 11 hari oleh pasukan pembangkang yang menumbangkan pemerintahan dinasti al-Assad selama 53 tahun.

Di Dataran Umayyad, ribuan orang berkumpul sambil membawa sepanduk dan potret mangsa perang, sebagai penghormatan kepada mereka yang terkorban sepanjang 14 tahun konflik.

Ribuan penduduk membanjiri pusat bandar dengan bendera Syria sementara bunga api menerangi langit malam. Jemaah Masjid Umayyad turut berdoa meraikan kemenangan sejak subuh, menandakan perubahan dramatik selepas lima dekad pemerintahan keluarga Assad.

Kejatuhan al-Assad pada Disember tahun lalu telah membuka lembaran baharu buat Syria, yang kini sedang berusaha memulihkan ekonomi dan membina semula infrastruktur yang musnah.

Menurut laporan, hampir 1.8 juta rakyat Syria yang hilang tempat tinggal dan 780,000 pelarian telah kembali ke tanah air sejak kejatuhan rejim lama.

Namun, cabaran masih besar. Walaupun suasana umum dipenuhi harapan, sesetengah pihak menyuarakan kebimbangan terhadap masa depan politik negara, termasuk kelewatan dalam pelaksanaan pilihan raya umum yang dijadualkan hanya pada 2029.