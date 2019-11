KUALA LUMPUR: PLUS Malaysia Berhad (Plus) diminta mengkaji semula keputusan menghentikan perkhidmatan tambah nilai kad Touch 'n Go (TnG) di semua lorong keluar plaza tol miliknya.

Pelbagai pihak telah menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap langkah Plus menghentikan perkhidmatan tambah nilai kad TnG di semua lorong keluar plaza tol miliknya. Orang ramai dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) mendesak supaya perkhidmatan itu diteruskan bagi kemudahan pengguna, sehinggalah khidmat tambah nilai secara dalam talian menerusi 'e-wallet' diaktifkan di semua lebuh raya milik Plus.

