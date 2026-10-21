WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, berkata pada 20 Oktober beliau akan memberi ganjaran kepada pemberi maklumat yang membongkar penipuan dalam program pemerintah Amerika.

Beliau melancarkan inisiatif itu dengan mengumumkan hadiah wang tunai kepada seorang pempengaruh dalam talian berhaluan konservatif.

Bercakap di Pejabat Oval, Rumah Putih, Encik Trump berkata Program Insentif Pemberi Maklumat Penipuan yang baharu itu akan menawarkan komisen 1 peratus tanpa had kepada individu yang melaporkan kes penipuan.

Bagaimanapun, Jabatan Kehakiman memberikan penjelasan berbeza, dengan menyatakan bahawa ganjaran antara AS$10,000 ($12,800) dengan AS$30,000 akan diberikan bagi maklumat yang membawa kepada pertuduhan jenayah.

Jabatan itu berkata Jabatan Perbendaharaan memperuntukkan AS$25 juta bagi program tersebut, manakala Jabatan Kehakiman akan memberikan ganjaran mengikut “budi bicara mutlaknya”.

Penerima pertama ialah Encik Nick Shirley.

Pegawai kanan pentadbiran Encik Trump menyebarkan video tular ‘YouTuber’ berusia 24 tahun itu.

Ia sekali gus menjadikan dakwaan penipuan di beberapa pusat jagaan kanak-kanak Minnesota sebagai asas rancangan memotong sebahagian dana persekutuan kepada negeri berkenaan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
ganjaran, ‘YouTuber’ bersayap kanan, Nick Shirley, Minnesota

Trump janji ganjaran tunai bagi maklumat penipuan, beri ganjaran kepada ‘YouTuber’ bersayap kanan

Oct 21, 2026 | 2:57 PM
Liverpool, Rio Ngumoha, Villarreal, Liga Juara-Juara Eropah

Ngumoha semarak semangat Liverpool untuk bangkit atasi Villarreal dalam pertarungan penuh dramatik

Oct 21, 2026 | 2:21 PM
Sertai sesi sembang santai khas bersama Menteri Negara, (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan) Cik Rahayu Mahzam sambil membuat biskut bersama Captain Roti.

Mengapa keluarga Melayu kian mengecil?

Oct 19, 2026 | 2:45 PM
jenayah, remaja, rokok, kedai di Bukit Merah

Kes pecah masuk kedai di Bukit Merah: 2 remaja akan didakwa

Oct 20, 2026 | 6:46 PM
silat tradisional, persembahan perkahwinan, tradisi keluarga

Sepupu wanita jadikan silat tradisi majlis kahwin keluarga sejak 2016

Oct 19, 2026 | 3:48 PM
jerebu singapura

Shanmugam: S’pura hargai usaha Indonesia tangani isu jerebu

Oct 19, 2026 | 8:07 PM
baju vintaj, jenama fesyen tempatan, Syida Abdullah

Daripada jual baju vintaj $17 ke jenama laris

Oct 20, 2026 | 5:30 AM
bina badan, kecergasan, transformasi fizikal

Niat sihat demi anak, bapa naik ke pentas bina badan

Oct 16, 2026 | 6:57 PM
pementoran belia

Program pementoran belia Kelab Mendaki tarik lebih 1,000 individu sejak 2021

Oct 15, 2026 | 5:55 PM
GAMBAR FAIL: Anggota penyelamat menjalankan operasi di lokasi nahas selepas sebuah kereta api penumpang merempuh gerabak belakang kereta api komuter di Stesen Bekasi Timur, Indonesia, pada 28 April 2026. Polis Indonesia pada 29 September mendakwa pemandu kereta api terbabit atas tuduhan gagal membrek lebih awal dalam nahas yang meragut 16 nyawa wanita.

Pemandu kereta api Indonesia didakwa cuai dalam nahas ragut 16 nyawa wanita

Sep 29, 2026 | 5:38 PM

Jabatan Kanak-Kanak, Belia dan Keluarga Minnesota mempertikaikan beberapa dakwaan itu sebagai mengelirukan dan diperbesar-besarkan.

Namun, seorang wanita di Minneapolis yang pusat jagaan kanak-kanaknya dipaparkan dalam video Encik Shirley kemudian mengaku bersalah atas pertuduhan penipuan.

“Sebelum ini, tiada insentif untuk sesiapa pun mendedahkan penipuan,” kata Encik Shirley di Rumah Putih. “Dengan mendedahkan insiden ini, anda membantu menyelamatkan Amerika.”

Naib Presiden Amerika, Encik JD Vance, yang mengetuai pasukan petugas antipenipuan Presiden, berkata Encik Shirley telah “melakukan lebih banyak usaha untuk membongkar penipuan berbanding mana-mana wartawan warga (citizen journalist) yang saya temui baru-baru ini” dan “Nick akan menerima ganjaran kewangan atas usahanya itu”.

Wartawan warga ialah individu yang melaporkan berita tanpa menjadi wartawan profesional.

Seorang pegawai Rumah Putih memberitahu beberapa saluran media bahawa Encik Shirley akan menerima AS$10,000.

Bagaimanapun, tidak jelas bagaimana Encik Shirley dipilih untuk menerima ganjaran tersebut.

Rumah Putih, Jabatan Kehakiman dan Jabatan Perbendaharaan tidak segera menjawab permintaan untuk mengulas mengenainya melalui e-mel, manakala Encik Shirley juga gagal dihubungi.

“Saya akan membuat keputusan mengenai siapakah yang menerima bayaran di bawah program ini,” kata Encik Trump. “Saya akan bermurah hati, percayalah. Kami tidak berniat berjimat cermat dalam hal ini.”

Presiden Amerika daripada Parti Republikan itu menjadikan dakwaan penipuan di negeri-negeri pimpinan Parti Demokrat sebagai tumpuan pentadbirannya dan berikrar membanteras rasuah.

Beliau khususnya menyasarkan pendatang Somalia di Minnesota yang pernah digelarnya sebagai “sampah”. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Isu visa, sekatan perjalanan bayangi kemeriahan Piala Dunia 2026Jun 12, 2026 | 12:06 PM
Isu imigresen bayangi serangan ke atas wakil rakyat Ilhan Omar di MinneapolisJan 28, 2026 | 4:47 PM
Sekatan visa AS jejas persiapan Piala Dunia 2026, peminat global berdepan ketidakpastianJan 22, 2026 | 11:33 AM
AS gantung visa warga 75 negara elak salah guna bantuan awamJan 15, 2026 | 2:13 PM
Trump rancang larang individu dari Afghanistan, Pakistan masuk ASMar 6, 2025 | 11:22 AM
AMERIKA SYARIKAT; SEKUTU; MYANMAR; SEKATANPresiden Amerika SyarikatEncik Donald TrumpPenipuanImigresenmaklumat