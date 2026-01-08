(FOTO FAIL) Seorang pelancong melihat patung Hans Egede (1686–1758), seorang mubaligh Lutheran Denmark Norway, di Nuuk, Greenland, pada 9 Mac 2025. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, sedang membincangkan beberapa pilihan termasuk tindakan ketenteraan untuk mengambil alih kawalan ke atas Greenland, menurut Rumah Putih pada 6 Januari 2025, sekali gus meningkatkan ketegangan sehingga Denmark memberi amaran langkah sedemikian boleh menjejaskan pakatan Nato. Trump memperhebatkan hasratnya terhadap wilayah autonomi Denmark yang kaya dengan sumber mineral di Artik itu sejak tentera Amerika Syarikat menahan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pada 3 Januari 2026. - Foto AFP

(FOTO FAIL) Seorang pelancong melihat patung Hans Egede (1686–1758), seorang mubaligh Lutheran Denmark Norway, di Nuuk, Greenland, pada 9 Mac 2025. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, sedang membincangkan beberapa pilihan termasuk tindakan ketenteraan untuk mengambil alih kawalan ke atas Greenland, menurut Rumah Putih pada 6 Januari 2025, sekali gus meningkatkan ketegangan sehingga Denmark memberi amaran langkah sedemikian boleh menjejaskan pakatan Nato. Trump memperhebatkan hasratnya terhadap wilayah autonomi Denmark yang kaya dengan sumber mineral di Artik itu sejak tentera Amerika Syarikat menahan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pada 3 Januari 2026. - Foto AFP

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengesahkan bahawa pentadbirannya sedang membincangkan secara aktif kemungkinan untuk membeli Greenland, satu wilayah autonomi milik Denmark, sambil menegaskan bahawa walaupun pendekatan diplomatik menjadi keutamaan, pilihan ketenteraan tidak diketepikan sepenuhnya.

Jurucakap Rumah Putih, Cik Karoline Leavitt, berkata perbincangan itu melibatkan Encik Trump dan pasukan keselamatan negaranya. “Perkara tersebut sedang dibincangkan secara aktif oleh presiden bersama pasukan keselamatan nasionalnya,” katanya ketika ditanya mengenai kemungkinan tawaran Amerika Syarikat untuk membeli wilayah tersebut daripada Denmark. “Pasukan beliau sedang menilai bagaimana bentuk pembelian yang berpotensi itu.”

Cik Leavitt mengulangi pendirian Trump bahawa penguasaan Greenland dilihat penting dari sudut keselamatan negara Amerika Syarikat, khususnya dalam konteks geopolitik Artik yang semakin tegang.

“Beliau melihatnya sebagai kepentingan terbaik Amerika Syarikat untuk mengekang pencerobohan Russia dan China di rantau Artik. Itulah sebabnya pasukannya sedang membincangkan kemungkinan pembelian tersebut,” katanya.

Apabila ditanya mengapa Encik Trump enggan menolak penggunaan kekerasan terhadap sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (Nato) sendiri, Cik Leavitt menjawab bahawa semua pilihan sentiasa terbuka. “Itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi presiden ini. Semua pilihan sentiasa ada di atas meja. Namun, saya ingin tegaskan bahawa pilihan pertama presiden sentiasa diplomasi,” katanya.

Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Encik Marco Rubio, turut mengesahkan bahawa beliau akan mengadakan pertemuan dengan wakil Denmark pada minggu depan, susulan permintaan rasmi Copenhagen untuk mengadakan rundingan berhubung kenyataan Encik Trump mengenai Greenland.

“Saya akan bertemu mereka minggu depan,” katanya kepada wartawan.

Kenyataan tersebut mencetuskan kebimbangan di Eropah, dengan beberapa pemimpin utama, termasuk di Perancis dan Jerman, mengumumkan bahawa mereka sedang menyediakan pelan tindak balas sekiranya Amerika Syarikat benar-benar melaksanakan ancaman untuk mengambil alih Greenland. Menteri Luar Perancis, Encik Jean-Noel Barrot, berkata negara-negara Eropah mahu bertindak secara bersama sekiranya Washington bertindak di luar norma antarabangsa.

“Kami mahu bertindak bersama rakan-rakan Eropah,” katanya dalam wawancara radio France Inter. Beliau turut memaklumkan bahawa beliau telah berbincang dengan Encik Rubio, yang menurutnya menolak kemungkinan bahawa apa yang berlaku di Venezuela baru-baru ini boleh berulang di Greenland. “Beliau menolak idea bahawa apa yang berlaku di Venezuela boleh berlaku di Greenland,” kata Encik Barrot.

Pada 3 Januari lalu, Amerika Syarikat telah melancarkan operasi ketenteraan di Caracas yang membawa kepada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan membawanya ke New York untuk dibicarakan atas tuduhan berkaitan dadah. Tindakan itu mencetuskan kecaman meluas serta kebimbangan bahawa Washington mungkin menggunakan pendekatan serupa di lokasi lain yang dianggap strategik.

Kebimbangan itu semakin meningkat memandangkan Trump sebelum ini secara terbuka menyatakan bahawa Greenland sepatutnya menjadi sebahagian daripada rangka keselamatan Amerika Syarikat. Namun begitu, sekutu-sekutu Eropah segera menyatakan sokongan terhadap kedaulatan Greenland, dengan menegaskan bahawa wilayah itu milik rakyatnya sendiri.

Denmark memberi amaran bahawa sebarang cubaan untuk mengambil Greenland secara paksa akan membawa implikasi serius terhadap hubungan keselamatan, termasuk kerjasama Nato yang telah terjalin selama hampir lapan dekad.

Pemerintah Greenland turut mengesahkan bahawa ia akan menyertai mesyuarat antara Encik Rubio dan pegawai Denmark minggu depan, menurut kenyataan menteri luarnya.

Presiden Majlis Eropah, Antonio Costa, menegaskan bahawa Kesatuan Eropah akan menyokong Denmark dan Greenland sekiranya diperlukan. “Mengenai Greenland, izinkan saya berterus terang: Greenland milik rakyatnya. Tiada apa-apa boleh diputuskan mengenai Denmark atau Greenland tanpa Denmark atau Greenland,” katanya dalam satu ucapan. “Kesatuan Eropah tidak boleh menerima pelanggaran undang-undang antarabangsa, di mana sahaja ia berlaku.”