Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyatakan pada masa ini belum ada vaksin atau rawatan yang diluluskan khusus untuk penyakit virus Bundibugyo. - Foto REUTERS

GENEVA: Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengesyorkan tiga rawatan eksperimen diutamakan untuk virus Ebola Bundibugyo, termasuk MBP134 daripada Mapp Biopharmaceutical; maftivimab daripada Regeneron; dan antiviral remdesivir daripada Gilead Sciences.

WHO menyatakan pada 28 Mei bahawa ubat dan vaksin tersebut perlu diuji melalui ujian klinikal untuk mengumpul data tentang keberkesanannya.

Langkah itu diambil ketika wabak berterusan di Republik Demokratik Congo (DRC), dengan kes juga dilaporkan di Uganda.

WHO menyatakan pada masa ini tiada vaksin atau terapi yang diluluskan khusus untuk penyakit virus Bundibugyo.

Regeneron menyatakan bahawa bekalan maftivimab sudah berada di DRC, sekiranya WHO ingin menggunakannya untuk rawatan segera atau sebagai sebahagian daripada kajian.

Bagi pencegahan, ubat obeldesivir keluaran Gilead dikenal pasti sebagai pilihan utama untuk diberikan kepada individu yang telah terdedah kepada kes yang disahkan, walaupun keberkesanannya bergantung kepada sejauh mana kontak rapat pesakit dapat dikesan.

Bagi vaksin pula, calon tunggal yang dikenali sebagai rVSV Bundibugyo, yang sedang dibangunkan oleh International AIDS Vaccine Initiative, dilihat sebagai yang paling menjanjikan. Namun, ia dijangka belum tersedia untuk ujian dalam tempoh tujuh hingga sembilan bulan lagi.

Calon lain, ChAdOx1 Bundibugyo, yang dibangunkan oleh Universiti Oxford dan Serum Institute of India, boleh digunakan untuk ujian dalam masa dua hingga tiga bulan, walaupun data haiwan tambahan masih diperlukan.

WHO turut mengkaji kemungkinan penggunaan Ervebo milik Merck, satu-satunya vaksin Ebola yang dilesenkan, tetapi menyatakan ia tidak seharusnya digunakan di luar persekitaran penyelidikan memandangkan perlindungan terhadap virus Bundibugyo masih terhad dan tidak konklusif.

Penasihat WHO juga mengesyorkan penilaian terapi gabungan menggunakan antibodi monoklonal bersama remdesivir.