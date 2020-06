PERNIAGAAN butik pakaian First Lady yang terjejas akibat penularan Covid-19 membuat pemilik syarikat Second Chance Properties Ltd Encik Salleh Marican merancang menembusi perniagaan makanan pula.

Beliau menyasarkan membuka perniagaan makanan akhir tahun ini di hartanah miliknya di City Plaza bagi menjual makanan pada harga yang rendah secara fizikal dan dalam talian.

