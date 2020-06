COVID-19 telah memberi tekanan besar kepada ramai majikan setempat yang harus membuat penyesuaian demi mengharungi lanskap ekonomi yang jauh berbeza hari ini.

Ini termasuk perubahan dari segi operasi, pekerja dan model perniagaan.

Namun, beberapa majikan yang dihubungi berkata mereka telah meraih manfaat daripada bantuan pemerintah yang dapat mengurangkan bebanan tekanan.

Ini termasuk Skim Bantuan Pekerja (JSS) dan pengecualian levi pekerja.

Berkongsi pengalamannya, pemilik rangkaian kafe Kafe I AM dan All In, Encik Jamuri Busori berkata penjualan telah menjunam sebanyak 90 peratus semasa pandemik ini dengan sebahagian besar pekerjanya terpaksa dipotong gaji dan mengambil cuti tanpa gaji.

"Buat masa ini, kami bergilir-gilir bekerja, jadi 30 peratus hingga 50 peratus pekerja akan bekerja.

"Matlamat kami ialah untuk menyelamatkan pekerjaan dan memastikan syarikat bergerak.

"Inisiatif pemerintah seperti JSS dan pengecualian levi pekerja telah membantu dalam aliran tunai," ujarnya yang menggajikan 15 pekerja.

Selain itu, usaha pendigitalan yang dilaksana sejak beberapa tahun lalu telah menunjukkan hasil dan keberkesanan dalam masa sukar hari ini.

"Memang ada hikmah kami menjalankan usaha mengubah perniagaan makanan dan minuman (F&B) sebagai satu perniagaan yang digital sejak beberapa tahun lalu, jadi kami tidak merasakan kesannya sekarang, untuk melakukan demikian seperti banyak perniagaan lain," terang Encik Jamuri.

Krisis ini turut memberi tekanan pekerja kepada majikan seperti Encik Azhar Othman, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Kumpulan G-Environment Energy Solutions (GENES) dan Pengarah Urusan Enercon Asia.

Selain daripada tekanan kos, beliau juga harus menangani isu pekerjanya dari Malaysia, dengan ada yang terpaksa ditempatkan di hotel setempat kerana tidak dapat pulang ke seberang tambak.

Mujur, kata Encik Azhar yang menggajikan sekitar 27 pekerja di Singapura, bantuan pemerintah telah membantu perniagaan itu.

"Program seperti JSS, sebenarnya telah banyak menolong kami, dengan membantu membiayai gaji pekerja.

"Tanpa ini, sebenarnya kami sudah merancangkan untuk melaksanakan usaha mengawal kos.

"Namun mujur dengan adanya bantuan ini, kami dapat menangguhkan kawalan kos.

"Cuma kami pun tidak tahu sampai bila kami boleh menangguhkan langkah-langkah ini jika Covid-19 terus berpanjangan," ujarnya yang mempunyai 50 pekerja di luar negara seperti Pakistan.

Turut merasakan kesan positif daripada bantuan pemerintah ialah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Singapore Hospitality Group, Encik Ali Abbas.

Menurut beliau, syarikatnya yang mengendalikan perniagaan makanan dan minuman di Royal Palm Orchid Country Club, Clarke Quay Central dan The Landmark Village Hotel Bugis, serta khidmat tempat acara di Orchid Ballroom @ The Central (Clarke Quay) dan Red Velvet Ballroom @ Village Hotel Bugis, meraih manfaat daripada skim pemerintah seperti JSS.

"Seperti majikan lain, kami harap untuk terus mengekalkan pekerja dan memastikan tiada kehilangan pekerjaan.

"Kami akan terus berusaha menyesuaikan operasi dan khidmat agar mereka dapat terus bekerja. Lantaran itu, skim seperti JSS dapat melegakan sikit kos pekerja mereka," ujarnya.

Pada masa yang sama, majikan tetap bimbang tentang penakatan perniagaan mereka selepas tempoh pemulihan nanti.

Encik Jamuri menjelaskan:

"Satu-satunya keprihatinan saya ialah semasa tempoh pemulihan apabila ekonomi bergerak sepenuhnya, bagaimanakah kita dapat mengekalkan niaga dengan norma baru?

"Penjualan tidak akan pulih secepat mana, tetapi kos perniagaan akan terus meningkat, terutama sekali sewa.

"Sekarang sahaja, kami telah memutuskan untuk menyerahkan separuh daripada unit salah sebuah kedai kami pada suku ketiga kerana kos sewa yang membebankan."