BUKU DEDAH MUSLIHAT: Sikap tegas Presiden Trump terhadap China dan Huawei mungkin merupakan sebahagian daripada muslihat politik untuk membantu beliau dipilih semula sebagai Presiden - sekurang-kurangnya menurut sebuah buku baru bekas Penasihat Keselamatan Nasional Presiden Trump, Encik John Bolton. Penjualan buku beliau, The Room Where It Happened: A White House Memoir, yang kini begitu laris, cuba dihalang Rumah Putih tetapi percubaan itu ditolak mahkamah. - Foto EPA-EFE