SINGAPORE Press Holdings (SPH) melalui anak syarikat milik penuhnya, SPH JPAM Pte Ltd, telah memeterai kerjasama strategik dengan Bridge C Capital Inc. untuk menubuhkan dana yang menumpukan pelaburan dalam penjagaan usia lanjut dan aset penjagaan kesihatan.

Ini termasuk perumahan warga emas, rumah penjagaan warga emas dan bangunan pejabat perubatan di Jepun.

