Bekas pelayar paralimpik yang kini atlet boccia, Jovin Tan, meraih pingat emas dalam perlawanan akhir BC1 lelaki menentang Witsanu Huadpradit dari Thailand. - Foto SNPC/GOH SIWEI

Atlet boccia Singapura, Jovin Tan, meraih pingat emas dalam perlawanan akhir BC1 lelaki pada 23 Januari, apabila beliau menewaskan pemain pilihan di tempat sendiri, Witsanu Huadpradit, 4-1 di Dewan Korat Chatchai di Thailand

Tan, yang dilahirkan dengan cerebral palsy – satu keadaan yang menjejas kawalan anggota badannya – meraih 2-0, 1-0, 1-0, 0-1 dalam empat tempoh untuk meraih gelaran juara boccia Sukan Para Asean (APG) pertamanya.

Dimainkan oleh atlet berkerusi roda yang mengalami masalah kemahiran motor, matlamat sukan boccia ini adalah untuk membaling bola sedekat mungkin dengan bola sasaran putih yang dikenali sebagai ‘jack’.

Tan, atlet Paralimpik empat kali yang bertanding dalam acara layar sebelum sukan itu digugurkan, memilih boccia pada 2022 untuk melanjutkan kerjaya atletiknya.

Dalam perlawanan akhir pada 23 Januari, Tan, pemain nombor 16 dunia, mendahului 2-0 pada separuh masa pertama selepas kesilapan Witsanu, yang berada di kedudukan ke-15 dunia, dengan bola terakhir pada tempoh tersebut.

Dalam tempoh kedua yang sengit, selepas menggunakan keenam-enam bola yang diperuntukkan kepadanya, atlet Thai itu tidak dapat mendekati ‘jack’ dan Tan, yang mempunyai baki dua bola, memutuskan untuk tidak menggunakannya.

Tan kemudian melakukan ‘perfect backspin’ pada bola terakhirnya pada tempoh berikutnya untuk merampas satu lagi mata daripada lawannya.

Walaupun usaha terbaiknya pada tempoh keempat dan terakhir, Witsanu menggunakan keenam-enam bolanya dan tidak dapat membaling lebih banyak bola lebih dekat dengan ‘jack’ dan atlet Singapura itu, yang sudah pasti akan menang, memutuskan untuk tidak menggunakan lima daripada baki bolanya.

Sementara itu, dalam perlawanan akhir acara renang di Kompleks Renang Nakhon Rachatsima, perenang Singapura Toh Wei Soong meraih pingat emas dalam acara 100 meter gaya bebas S7 lelaki dengan masa satu minit 5.28 saat.

Atlet Filipina Ernie Gawilan menduduki tempat kedua dengan catatan masa 1:09.32 dan Sittichaiphonniti Kaweewat dari Thailand menduduki tempat ketiga (1:14.79).

Toh sebelum ini telah meraih satu perak dalam acara 400 meter bebas S7 lelaki dan satu gangsa dalam acara 100 meter belakang lelaki S7-S8.