Perkhidmatan kiriman makanan dan barangan menggunakan dron akan dihentikan semasa cuaca hujan dan tidak akan beroperasi pada cuti umum. - Foto Fail

Grab lancar projek hantaran makanan guna dron dengan sistem ST Engineering

Grab telah melancarkan projek perintis penghantaran makanan dan barangan menggunakan dron selama tiga bulan di Singapura, yang memberi perkhidmatan kepada kawasan Tanjong Rhu bersama perniagaan Sistem Udara Tanpa Pemandu (UAS) ST Engineering, menurut syarikat itu dalam satu catatan blog pada 6 Januari.

Perkhidmatan penghantaran dron Grab (Beta) akan beroperasi setiap Selasa hingga Ahad, dari 10 pagi hingga 6 petang, dengan sehingga 28 penghantaran dron sehari.

Purata masa penerbangan bagi perjalanan pergi dan balik dianggarkan sekitar lapan minit. Perkhidmatan itu akan dihentikan semasa cuaca hujan dan cuti umum, lapor The Business Times (BT).

Penghantaran makanan dan barangan menggunakan dron dapat mengatasi kekangan geografi yang melambatkan penghantaran dan menjejaskan kecekapan.

Di Tanjong Rhu, Sungai Kallang memisahkan kawasan perumahan daripada deretan kedai makan, menyebabkan setiap penghantaran mengambil masa tambahan beberapa minit.

Penunggang penghantaran makanan tetap memainkan peranan penting, dengan membawa pesanan ke tapak pelancaran dron di Republic Avenue dan menghantarnya kepada pelanggan selepas dron mendarat di Tanjong Rhu.

Lebih 20 penunggang telah dilatih oleh ST Engineering mengenai pemindahan pesanan dron yang selamat.

Menurut Grab, dron tersebut tidak akan menyimpan sebarang rakaman daripada kamera pegemudian dan beroperasi pada tahap bunyi yang setanding dengan perbualan biasa.

Projek perintis itu adalah untuk ujian dalaman sahaja, kata Grab, dan belum dibuka kepada pengguna untuk mencubanya.

Inisiatif tersebut dilaksanakan susulan Memorandum Persefahaman (MOU) yang ditandatangani antara Grab, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Pengangkutan serta pemaju hartanah, Megaworld Corporation, mengenai penghantaran makanan dan barangan menggunakan dron di Filipina pada Jun 2024.

MOU tersebut melibatkan model penghantaran hibrid, di mana penunggang menguruskan pengambilan dan penghantaran di stesen pendaratan dron, manakala dron mengendalikan perjalanan antara lokasi.