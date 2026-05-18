IMDA gantung semakan bidaan Simba-M1 susulan siasatan dakwaan pelanggaran
May 18, 2026 | 1:58 PM
Sekiranya penggabungan Simba Telecom dan M1 diluluskan, entiti gabungan itu bakal menyediakan perkhidmatan kepada lebih tiga juta pelanggan mudah alih. - Foto fail
Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) telah menggantung semakan terhadap bidaan tinggi bernilai $1.43 bilion oleh Simba Telecom untuk mengambil alih perniagaan telekomunikasi M1.
Keputusan ini menyusul siasatan terhadap dakwaan bahawa Simba telah mengeksploitasi frekuensi radio tertentu tanpa izin, menurut kenyataan rasmi IMDA pada 18 Mei.
