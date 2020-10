MULAKAN NIAGA SEMULA: Cik Najihah memulakan perniagaan 'The Wonderment Collective (TWC) Pte Ltd pada September lalu dan menyediakan pelbagai keperluan untuk majlis perkahwinan dan acara istimewa yang lain. Gambar kanan antara berkat 'eksklusif'. - Foto THE WONDERMENT COLLECTIVE (TWC)